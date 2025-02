Les consultations médicales téléphoniques ne seront bientôt plus remboursées

L’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) ne remboursera plus les consultations téléphoniques des médecins généralistes à partir du 15 février, a décidé la Commission nationale médico-mutualiste (Médicomut). La mesure s’applique dans un premier temps jusqu’à la fin du mois de juin. D’ici là, un groupe de travail doit élaborer un cadre plus clair pour les consultations à distance et prévoir des mesures pour lutter contre les abus, rapporte jeudi Het Belang van Limburg.

La consultation à distance est apparue comme une nécessité lors de la crise du coronavirus, mais elle est devenue une valeur sûre. Aujourd’hui, les médecins reçoivent 11,93 euros pour une telle consultation téléphonique, dont 2 euros doivent être payés par le patient. Mais cette participation du patient n’était généralement pas perçue dans la pratique, car il était plus coûteux pour le médecin de facturer et de percevoir ce coût à distance. Par conséquent, de telles consultations téléphoniques rapportaient au médecin environ 10 euros par le biais de l’INAMI.

En 2022, les médecins facturaient 2,3 millions de consultations téléphoniques à l’INAMI, contre 6,3 millions un an plus tard. Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), a estimé à la fin de l’année dernière qu’avec 10 euros par consultation, le coût de ce système était trop élevé.