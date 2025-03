La satisfaction financière, la clé du bonheur des Belges

Le bonheur des Belges stagne autour de 6 à 7 sur 10 depuis quelques années, révèle la dernière enquête nationale NN-UGent sur le bonheur. La comparaison sociale joue un rôle majeur dans la satisfaction financière.

Une première conclusion frappante de l’étude de NN et de l’UGent sur le bonheur des Belges, c’est qu’il n’y a pas de différence significative de revenu (à revenu équivalent*) entre un Belge se déclarant très heureux (note de 9 ou 10) et une personne se déclarant modérément heureuse (6 ou 7).

Les Belges très heureux obtiennent un score de 8,02 en matière de satisfaction financière, contre 6,28 pour ceux avec un score de bonheur plus modéré. Cette satisfaction financière est construite par un investissement actif dans l’épargne : 50,3% des Belges très heureux mettent suffisamment d’argent de côté pour leur retraite et ont un plan d’épargne pour l’avenir, contre respectivement 35,1% et 26,9% pour les autres.

Par ailleurs, l’enquête annuelle d’Acerta consult révèle que les Belges accordent à leur salaire la note satisfaisante de 6,8/10, ce qui correspond à peu de chose près aux estimations des employeurs (7,1/10).

La comparaison sociale influe sur le bonheur

« On dit que l’argent ne fait pas le bonheur, et les résultats semblent le confirmer, » souligne Sara Claes, doctorante à l’UGent. « En réalité, ce n’est pas tant le fait de gagner peu ou beaucoup, mais plutôt la satisfaction que l’on ressent vis-à-vis de sa situation financière qui va faire la différence. La comparaison sociale joue un rôle majeur dans ce phénomène. Même avec un revenu stable et confortable, les gens peuvent se sentir insatisfaits financièrement s’ils ont l’impression que d’autres semblent mieux s’en sortir. »

Au-delà de l’aspect financier, l’étude de NN révèle également que les Belges très heureux entretiennent de bonnes relations avec leurs voisins. Plus de 55% des Belges ayant une haute note de bonheur ont des contacts réguliers avec les habitants de leur quartier, contre 30% pour ceux avec une note de bonheur modérée. Les Belges heureux sont également plus actifs dans leurs relations et amitiés, avec près de 60% déclarant ne pas se sentir seuls, contre 25,5% pour les autres.

Du sport 3 fois par semaine

La nature joue aussi un rôle important dans le bonheur. Les Belges heureux cherchent un contact avec la nature plus fréquemment et sont plus nombreux à consacrer du temps à des activités intellectuellement stimulantes. Ils privilégient aussi une alimentation variée et une activité physique régulière, avec du sport au moins trois jours par semaine.

*Le revenu équivalent est le revenu ajusté en fonction de la composition du ménage. Le revenu du ménage est divisé par cette composition, où le premier adulte reçoit un poids de 1, le deuxième adulte et chaque enfant de plus de 14 ans un poids de 0,5, et un enfant de moins de 14 ans un poids de 0,3.