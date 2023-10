La livre sterling perd son élan

Elle a enregistré une chute de 3,75%, tombant jusqu’à moins de 1,22 dollar.

Encore parmi les devises les plus performantes début 2023, avec une hausse de près de 10% par rapport au dollar entre janvier et début juillet, la livre sterling vient de connaître son pire mois depuis un an et la débâcle du mini-budget de Liz Truss. Elle a enregistré une chute de 3,75%, tombant jusqu’à moins de 1,22 dollar.

L’origine de cette perte de vitesse est un changement dans les perspectives des taux d’intérêt: la Banque d’Angleterre a finalement appuyé sur pause bien plus tôt que ce que le marché n’avait imaginé en début d’année. A cela s’ajoutent une croissance lente et une inflation toujours élevée (août: 6,3%), ce qui devrait continuer à tirer la devise britannique vers le bas.