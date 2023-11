La guerre des talents ne semble en rien ralentir, encore faut-il proposer un salaire attractif

Le salaire reste le facteur le plus déterminant pour accepter un emploi:​ ​6 employés sur 10 refuseraient un job en cas de proposition de salaire insuffisante, selon une enquête de Robert Half.

Le marché du travail continue de se redresser fortement, mais la recherche de talents qualifiés demeure néanmoins compliquée. La raison: le taux de chômage historiquement bas. Sans compter la difficulté pour certaines entreprises de maintenir leur personnel et d’attirer de nouveaux employés, comme le révèle une étude réalisée par le spécialiste en recrutement, Robert Half. Charge de travail intense, concurrence féroce, taux élevé de burn-out… et salaire peu attractif sont autant de facteurs qui peuvent pousser les employés vers la sortie. 59% des employés indiquent que le salaire insuffisant demeure la principale raison de refus d’un emploi lorsque plusieurs offres sont en jeu.

Pour attirer des talents malgré ces incertitudes, les employeurs proposent souvent des offres conformes aux tendances du marché. Ils vont dès lors tenter d’attirer la main d’œuvre en mettant en avant quelques avantages non négligeables, en dehors d’un salaire élevé. Dont notamment:

des opportunités de développement professionnel (37 %),

des conditions de travail flexibles comme le télétravail (35 %)

et davantage de congés payés (30 %).

Mais quand ces propositions sont offertes par toutes les entreprises d’un secteur, elles perdent un peu de leurs « saveurs ». Une approche personnalisée pourrait être plus bénéfique, estime Joël Poilvache, Regional Managing Director chez Robert Half. « Il est indéniable que le salaire compétitif reste l’un des atouts les plus importants dans l’attraction et la rétention des talents. Cependant, pour certains employeurs, il peut être difficile d’augmenter les salaires. Une façon d’offrir un avantage compétitif aux employés est d’écouter ce dont ils ont besoin, individuellement. Il n’existe pas de package salarial universel qui conviendrait à tout le monde, car chaque employé est un profil unique. »

Lire aussi | Votre 13e mois en 13 questions

Un besoin de transparence

L’argent a toujours été et restera un facteur essentiel au bonheur des employés. Encore faut-il pouvoir comprendre tous les aspects d’un salaire et pouvoir le comparer aux autres offres sur le marché. L’employé qui sait comment est déterminé son salaire se sentira plus valorisé et plus engagé, d’autant plus s’il voit que le système est équitable pour tout le personnel.

64% des employés estiment que davantage de transparence salariale aurait un effet positif sur la culture d’entreprise, et 58% d’entre eux confirment que davantage de transparence simplifierait les négociations salariales.

Il n’existe pas de package salarial universel qui conviendrait à tout le monde, car chaque employé est un profil unique

À cet égard, autant les employeurs que les employés peuvent compter sur le soutien de l’Union Européenne (UE). En effet, l’UE a récemment adopté une réglementation visant à rendre la transparence salariale plus accessible et poussée.

Le salaire, un élément indispensable mais pas décisif

L’aspect financier est cependant loin d’être leur seul facteur de décision quand les employés sélectionnent leur futur lieu de travail. « Des facteurs tels que la localisation de l’entreprise, le manque de flexibilité au travail, les opportunités de croissance limitées ou encore une culture d’entreprise qui laisse à désirer ont également un impact significatif », explique Robert Half dans son étude.

« Un employé engagé et satisfait est souvent disposé à s’investir pleinement dans le succès de l’entreprise, même si le salaire n’est pas le plus élevé », ajoute Joël Poilvache. Créez un environnement où les employés se sentent valorisés et entendus, et vous verrez que la guerre des talents peut toujours être « gagnée ». »