La FSMA met en garde contre des escrocs qui usurpent son nom et son logo

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a lancé une mise en garde mardi contre des escrocs qui usurpent son nom et son logo pour tromper les consommateurs et commettre des fraudes.

La FSMA explique avoir constaté que des escrocs se faisant passer pour des collaborateurs du gendarme financier prenaient contact, par lettre, avec des victimes de fraude à l’investissement. « Ils leur promettent de pouvoir récupérer les sommes perdues moyennant le versement préalable d’une contribution financière. Il s’agit de cas de fraude de type ‘recovery room’« , explique le régulateur dans un communiqué.

Selon la FSMA, les malfrats recourent aux adresses électroniques suivantes: no-replyfsma@outlook.com, ldavis@finglobalsolution.com et recovery@tfsma.com. « Les courriels provenant de ces adresses n’émanent pas de la FSMA et doivent être considérés comme frauduleux », insiste-t-on. La FSMA conseille aux consommateurs de faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils sont contactés sans l’avoir demandé et de ne surtout pas donner suite à des demandes de transfert d’argent en rétribution de services et/ou de produits financiers prétendument offerts par la FSMA. « La FSMA n’est pas une institution financière et elle n’offre pas de services ni de produits financiers aux consommateurs. En outre, les autorités de supervision financière telles que la FSMA n’ont pas pour compétence de récupérer des fonds perdus », ajoute-t-elle.