Inflation : la rentrée scolaire coûtera plus cher cette année

La rentrée scolaire pointe déjà le bout de son nez. En Belgique, l’éducation est gratuite, ou presque car les frais de rentrée scolaire peuvent s’avérer élevés pour les parents. En cause notamment : l’inflation.

Inflation oblige, la rentrée scolaire coûtera plus cher cette année. Les prix des matières premières ont en effet fortement augmenté, notamment pour le papier. L’inflation affecte donc les prix des cahiers et des classeurs.

« Sur le papier façonné, comme les cahiers, nous subissons aujourd’hui la hausse des cours du papier qui date d’octobre 2022, au moment où la matière première a été achetée. Idem pour les produits d’écriture comme les stylos » , expliquent au Monde Nadège Helary, présidente de l’Association des industriels de la papeterie et du bureau et directrice générale de Staedtler France, et Philippe Surun, directeur commercial de Bic en France. Ecriture et papeterie concentrent les deux tiers des achats de fournitures scolaires, selon l’institut GfK.

Lors d’une enquête réalisée en 2022, La Ligue des familles avait déjà constaté que le prix d’un cahier de notes classique avait augmenté de 20 %, passant de 3,50 euros à près de 5 euros, selon la marque.

D’après un comparatif de fournitures scolaires effectué par nos confrères de La Nouvelle Gazette, les prix n’ont pas vraiment flambé à cause de l’inflation dans les supermarchés belges. Ils ont même dans certains cas baissé, à condition de bien sélectionner sa gamme de produits et de se tourner davantage vers les articles dits « premier prix ».

Les premiers prix ont la cote

A titre d’exemple, par rapport à 2022, le ticket de caisse chez Trafic est même moins élevé cette année (de 0,30 euros), constate le quotidien. Chez Carrefour, de nombreux produits de la liste ont conservé un prix identique à 2022. C’est le cas notamment des stylos, des cartouches d’encre, des gommes, des effaceurs ou encore des équerres. D’autres prix ont même légèrement baissé constate le média, ce qui porte le total de Carrefour cette année à près de 3 euros de moins que celui déboursé en 2022.

La Nouvelle Gazette observe par ailleurs que Dreamland affiche l’addition la plus élevée. La liste dans cette enseigne du groupe Colruyt coûte 4,5 euros de plus cette année qu’en 2022. La principale différence avec les trois autres enseignes du comparatif étant le prix du stylo-plume. Le moins cher chez Dreamland coûtant deux fois plus que celui de Carrefour, et plus de trois fois celui d’Action et Trafic.

5 euros le cahier de notes

La Ligue des Familles a mené une vaste enquête auprès des parents pour connaître l’ampleur réelle des coûts scolaires demandés en 2021-2022. Même si l’enquête tient compte du fait que certains objets peuvent être réutilisés (stylos, sacs à dos…), son constat est que les frais augmentent indéniablement. Et cela n’inclut pas les couts des photocopies, des voyages scolaires et souvent d’un ordinateur, devenu indispensable pour de nombreuses tâches.

Hors équipement informatique qui alourdit considérablement la note finale, le coût moyen par enfant pour la rentrée 2022 était de 255 euros dans le primaire et de 428 euros dans le secondaire, en tenant compte de l’ensemble du matériel demandé par l’école – la papeterie, les chemises et les cahiers – et payé par les parents. Les fournitures scolaires sont censées être gratuites en maternelle. Les écoles qui ne respectent pas la règle font toutefois encore payer en moyenne 45 euros par enfant.

Jusqu’à 1000 euros dans l’enseignement professionnel

Les coûts moyens sont de 627 euros pour l’enseignement technique et de 689 euros pour l’enseignement professionnel. Dans ce type d’enseignement, certains outils font encore gonfler la facture (parfois jusqu’à 1000 euros quand l’école demande en plus du matériel informatique). «C’est la double peine pour les familles concernées », explique La Ligue dans son communiqué. L’enseignement qualifiant est en effet davantage fréquenté par les élèves de milieux populaires au budget plus serré.

Chaque année, les Régions versent une prime aux familles avec enfants. L’objectif? Amortir le coût de la rentrée scolaire. Lisez notre article (avec infographies détaillées) pour savoir de quoi il s’agit et qui y a droit exactement.

Un coût historiquement élevé en France

Chez nos voisins français, la rentrée scolaire et universitaire sera, elle aussi, placée sous le signe de l’inflation pour les familles, avec un coût historiquement élevé pour les étudiants, sans épargner les élèves de l’élémentaire jusqu’au lycée, rapporte l’AFP.

« On constate un lourd impact de l’inflation », résume Johan Jousseaume, secrétaire confédéral en charge de l’éducation à la Confédération Syndicale des Familles (CSF), lors d’une conférence de presse.

D’après une étude publiée mercredi et menée par la CSF auprès de 109 familles membres de cette Confédération, le coût des fournitures scolaires est en hausse de 11,3% à la rentrée 2023, pour les élèves de l’école élémentaire, du collège et du lycée.

La papeterie en hausse de 25%

Selon la CSF, le coût moyen d’une liste complète de fournitures à la rentrée 2023 s’élève à 233 euros pour un élève en école primaire, contre 190 euros en 2022 (+23%), 371 euros pour un collégien (+3,5%) et 427 euros pour un lycéen (+3,1%).

Les vêtements et l’équipement sportif représentent les postes de dépenses les plus affectés avec une hausse de 12%, tandis que le coût de la papeterie augmente de 25%.

Pour pallier cette augmentation les familles choisissent souvent de réutiliser les fournitures scolaires des années précédentes. « 36% des fournitures scolaires en cours élémentaire sont réutilisées », pointe d’ailleurs Annie Giroud, en charge du secteur éducation à la CSF.

Selon l’institut GfK, à fin juillet 2023, sur un prix moyen payé de 3,36 euros par article de fournitures scolaires, 0,25 euro de hausse s’explique par l’inflation.

Une hausse de 10% en un an

De son côté, en juillet dernier, UFC-Que Choisir annonçait une hausse de 10% des prix des fournitures scolaires entre juillet 2022 et juillet 2023. Et de 14 % sur les produits de papeterie.

Devant cette flambée des prix, Olivia Grégoire, ministre déléguée notamment au Commerce, avait saisi la Direction générale de la Consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, pour enquêter sur « les hausses de prix des fournitures scolaires ».

Ce service de Bercy devra « vérifier du côté de la grande distribution ce qui est fait, (au-delà) de la simple répercussion des prix » du marché, en faveur des consommateurs, notamment au moment des promotions de fin-août, avait précisé en juillet le cabinet de Mme Grégoire à l’AFP.

« Plus qu’inquiétant pour les étudiants »

Pour les étudiants, le coût de la rentrée atteint plus de 3.000 euros en moyenne par élève, un niveau historique, s’alarme mercredi la Fage (Fédération des associations générales étudiantes), qui publie son indicateur du coût de la rentrée universitaire.

« Le constat est plus qu’inquiétant », estime la fédération, qui calcule que la rentrée universitaire 2023 coûtera 3.024 euros par étudiant, contre 2.889 euros l’année précédente (selon la nouvelle méthodologie de calcul appliquée en 2023).

« Cette évolution historique est principalement due à l’impact de la crise sociale et géopolitique qui se traduit par une inflation record« , note l’organisation étudiante.

Lundi, le syndicat étudiant Unef avait publié sa propre évaluation, qui prévoit une augmentation du coût de la vie étudiante de 6,47% pour l’année 2023-2024.

(Avec AFP)