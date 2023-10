Indexation des salaires : un retour à la normale après la hausse record de janvier dernier

En janvier 2023, environ un tiers des travailleurs du secteur privé ont connu une indexation salariale d’environ 11 %. Il s’agissait de la plus importante augmentation salariale depuis des décennies. Les prochaines indexations salariales seront-elles aussi élevées?

Dans les mois à venir, certains statutaires et travailleurs de diverses commissions paritaires verront leur salaire augmenter via le mécanisme typiquement belge l’indexation salariale. Les salaires des fonctionnaires vont augmenter, en principe, de 2 % en novembre.

Ces augmentations salariales étaient beaucoup plus élevées lors des précédentes indexations salariales qui ont eu lieu cette année, avec en janvier 2023, un record à 11,08 %.

Un retour à la normale est en vue pour l’année prochaine. Ainsi, l’indexation salariale des 500.000 employés de la CP 200 – la plus grande commission paritaire du pays – va considérablement baisser. Elle est estimée à 1,5% en janvier 2024.

« Chaque mois, le Bureau du Plan recalcule l’indice santé lissé, qui reflète l’impact de l’inflation et intervient dans la plupart des mécanismes d’indexation des salaires. Ce mécanisme est fixé par la loi pour le secteur public, alors qu’il existe plusieurs mécanismes dans le secteur privé qui diffèrent selon les Conventions Collectives de Travail (CCT) conclues au sein des différents secteurs, » explique Laurence Philippe, Legal expert chez Partena Professional, l’”indice santé lissé », qui est notamment utilisé pour le calcul de l’indexation des salaires, augmenterait de 4,4 % en 2023 et 4,0 % en 2024, contre 9,25 % en 2022 et 2,01 % en 2021.

Deux grandes familles

Les mécanismes d’indexation des salaires pour le secteur privé sont classés en deux grandes familles. D’une part, certains secteurs connaissent une indexation à date fixe. Son ampleur est plus prévisible une fois la date butoir approchant. C’est le cas de la Commission paritaire 200, qui regroupe une trentaine d’activités professionnelles, et dont les travailleurs peuvent s’attendre à une hausse de 1,50% le 1er janvier 2024.

D’autre part, chaque fois que l’indice santé lissé atteint un certain pourcentage, certains secteurs bénéficient d’une indexation. Il s’agit du « dépassement de l’indice pivot ». Ainsi, la date à laquelle l’indexation sera effectuée sera influencée par l’inflation. Les indexations sont plus fréquentes lorsque celle-ci est plus élevée. Si le moment de l’indexation est variable, le pourcentage reste lui constant. Ainsi, le Bureau du plan prévoit que l’indice santé lissé atteindra l’indice pivot du secteur public dès octobre plutôt qu’en novembre, comme prévu lors des dernières prévisions. En conséquence, en novembre 2023, les salaires du secteur public seraient adaptés au coût de la vie de 2 %. Selon le Bureau du plan, l’indice pivot pourrait être atteint de nouveau en mars 2024 et septembre 2024.

L’employeur est-il obligé d’indexer tous les salaires ?

L’employeur doit indexer ou non les salaires des employés en fonction de la norme qui prévoit l’indexation. L’employeur ne peut déroger à cette obligation lorsque la CCT sectorielle qui s’applique prévoit l’indexation de tous les salaires et ne prévoit aucune exception.

« Lorsque le secteur ne prévoit l’indexation que de certains salaires, l’employeur doit les indexer, mais garde une certaine liberté sur les autres salaires. Cependant, il sera tenu de respecter les CCT d’entreprise qui pourraient éventuellement être conclues et pourra les modifier sous certaines conditions. Il s’agit d’appliquer la hiérarchie des normes», conclut Laurence Philippe de Partena.