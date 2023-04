Les nouveautés dans la déclaration d’impôts des personnes physiques en Belgique

La semaine dernière, le Service public fédéral Finances a publié le formulaire pour la prochaine déclaration d’impôts des personnes physiques. Et le moins que l’on puisse dire est que chaque Région hérite de nouveaux codes. Si la version flamande s’enrichit de 4 codes supplémentaires pour arriver à un total de 843, la Région wallonne passe de 845 à 849, quant à la Région de Bruxelles-Capitale, elle arrive à un nouveau total de 830 codes. Voici les changements les plus importants.

l’âge plutôt que le genre

Dans la déclaration des partenaires de même sexe, la colonne de gauche faisait déjà référence à l’aîné du couple et la colonne de droite était dédiée au plus jeune. Désormais, cela sera le cas également pour les contribuables mariés et cohabitants légaux de sexe opposé : l’âge déterminera la place de chacun des conjoints sur la déclaration fiscale, et non plus le sexe. Dorénavant, la personne la plus âgée sera inscrite en premier dans la colonne de gauche.

Séparation de fait

Les partenaires séparés (mais qui ne sont pas encore divorcés ou qui n’ont pas mis fin à leur cohabitation légale) devaient cocher auparavant la case « séparé de fait ». Ils devront désormais coché une case supplémentaire mentionnant ‘marié ou cohabitant légal’.

« Fiscalement, rien ne change », explique Jef Wellens, fiscaliste chez Wolters Kluwer. « L’année du divorce, les couples mariés ou cohabitant légaux sont toujours imposés en tant que couple, mais les années suivantes, ils seront imposés individuellement. «

Heures supplémentaires sur base volontaire

Les salariés sont autorisés à effectuer chaque année un certain nombre d’heures supplémentaires sur base volontaire. Comme pour les années précédentes, celles-ci sont exonérées d’impôt pour l’année 2022 dans la limite de 120 heures.

Le travailleur n’a aucune démarche à faire, vu que la déclaration de ses heures supplémentaires au fisc est faite via la fiche fiscale qui lui sert à compléter sa déclaration d’impôts annuelle. La réduction d’impôts pour ces heures supplémentaires sera donc appliquée le cas échéant à ce moment-là.

Heures supplémentaires avec majoration

Concernant les heures supplémentaires auxquelles s’applique une majoration légale de 20, 50 ou 100 %: « Ces heures supplémentaires donnent droit à une réduction d’impôt, précise Jef Wellens, mais pour l’exercice 2022, elles sont limitées à 360 heures (pour l’hôtellerie et la restauration) ou à 180 heures (pour les autres secteurs). La limitation à 130 heures qui s’appliquait encore aux heures supplémentaires effectuées au cours du premier semestre 2021 n’est plus d’application ».

Les pensionnés travaillant dans le secteur des soins de santé

En raison de la pénurie de personnel dans le secteur de la santé, les pensionnés ont été encouragés l’année dernière à prendre un travail temporaire dans ce secteur. A ce titre, les rémunérations versées en 2022 seront imposées au taux préférentiel de 33 %, sauf si le taux ordinaire est plus avantageux.

Les salaires des employés occasionnels du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, qui bénéficient du même régime favorable depuis des années, se déclarent de la même façon.

Déduction fiscale coronavirus

En 2020 et 2021, vous pouviez bénéficier d’une réduction d’impôt en souscrivant à des actions nouvellement émises d’une PME qui avait subi une baisse importante de son chiffre d’affaires en raison du coronavirus. En 2022, une telle déduction fiscale n’est plus possible. Toutefois, la partie de l’avantage fiscal pour les investissements réalisés en 2020 ou 2021 qui n’a pas pu être imputée à ce moment-là en raison d’un paiement insuffisant de l’impôt dû peut être reportée sur l’une des trois années suivantes.

Vous trouverez les montants reportés non imputés dans votre avis d’imposition de l’année dernière.

Borne de recharge pour voiture électrique

« Investir dans une borne de recharge pour voiture électrique à l’intérieur ou à proximité de votre domicile vous donne droit à une réduction d’impôt », explique Jef Wellens. « Les codes qui s’y rapportent n’ont pas changé, mais la dépense fiscale maximale pour l’année de revenus 2022 a été augmentée, elle passe de 1.500 à 1.750 euros. »

Travail associatif

Le statut du travailleur associatif a encore été réformé l’année dernière. Il s’agit désormais d’un salarié régulier lié à l’association par un contrat de travail régulier.

« En principe, les revenus du travail associatif ne sont pas soumis au précompte professionnel », précise Jef Wellens. « Mais dans la pratique, il se peut que des associations aient quand même retenu un précompte professionnel entre le 1er janvier 2022 et le 15 mai 2022 parce que les règles n’étaient pas claires à l’époque. Ce montant retenu peut être déduit de l’impôt dû par le biais de la nouvelle déclaration. »

« Cotisation spéciale énergie »

La prime énergie est automatiquement ajoutée dans l’avertissement-extrait de rôle à l’IPP des contribuables. Mais certains contribuables aux revenus élevés devront la rembourser en partie via les impôts. Cette somme prend la forme d’une « cotisation spéciale énergie »