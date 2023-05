La plupart des Belges sont dans les starting-blocks: l’heure est venue de remplir sa déclaration fiscale! Salaire, indemnités, pension, immobilier… Le détail de vos revenus imposables vous sera demandé. Le saviez-vous? Votre commune peut vous imposer une taxe additionnelle. Mais quelle est la commune qui taxe le plus?

La championne, toutes catégories, de la taxation, c’est la Belgique! Les travailleurs seuls, sans enfant, et rémunérés au salaire moyen se voient retirer près de 52,3% de leur rémunération pour les impôts. Mais en analysant le détail de votre déclaration, vous remarquez un chiffre étrange prélevé par votre commune? Pas de panique, c’est tout à fait normal : c’est ce qu’on appelle la « taxe communale » ou « taux additionnel à l’impôt des personnes physiques ».

Cette taxe peut être définie comme « le prélèvement réalisé par voie d’autorité par la commune sur les moyens des personnes physiques et morales se situant sur son territoire ou y possédant des intérêts, afin de l’utiliser à des services d’utilité publique ». En d’autres termes, il s’agit de votre participation en tant qu’habitant au développement et à l’entretien de votre ville.

Il faut dire: la fiscalité communale reste un de principaux leviers qu’elles peuvent activer pour garder la tête hors de l’eau. Et parmi les principales rentrées fiscales, on retrouve notamment ce fameux taux additionnel à l’impôt des personnes physiques (IPP) et les centimes additionnels au précompte immobilier (PRI).

Quelles sont les communes qui taxent le plus?

Chaque commune est libre de fixer comme elle le souhaite le taux de la taxe communale pour son territoire. La Région wallonne recommande néanmoins des taux maximum aux communes: 2600 centimes additionnels et un taux de 8,8% sur l’IPP.

Cette année, toutes les communes wallonnes ont respecté ce seuil puisqu’on ne retrouve aucun taux au-delà de 8,8%. En Flandre néanmoins, une unique commune a pris la décision d’imposer à 9% ses habitants: Messines, située en Province de Flandre-Occidentale. Ce qui fait d’elle la commune qui taxe le plus en Belgique.

Pour connaître le taux appliqué dans votre localité, regardez la carte ci-dessous.