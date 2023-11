Est-il nécessaire d’enregistrer son produit pour obtenir une garantie ?

De plus en plus d’entreprises demandent d’enregistrer leur produit pour faire valoir la garantie ou une garantie plus longue. Est-ce utile et même légal ?

Quand vous achetez un produit, on vous demande de plus en plus d’enregistrer votre produit sur le site web de l’entreprise pour activer sa garantie. C’est censé faciliter la procédure si l’on doit faire appel à la garantie en cas de pépins. Sauf que ce n’est pas toujours utile. Légalement chaque consommateur a droit à une garantie gratuite de deux ans sur le produit qu’il achète. Cette garantie est valable, qu’elle ait été inscrit ou non sur le site marchand.

S’enregistrer n’est donc utile que si l’on propose gratuitement une garantie plus longue, par exemple de trois ans. Car, il existe en effet une différence entre la garantie légale qui est de deux ans et la garantie commerciale que propose le fabricant et qui peut être beaucoup plus longue. La première est obligatoire et encadrée par des dispositions strictes. Pour la seconde, les conditions sont fixées par les fabricants eux-mêmes et proposent le plus souvent une protection moindre. C’est pourquoi en cas de défaut ou de panne de l’objet dans les deux premières années, il est conseillé de toujours faire appel à la garantie légale.

Une garantie plus longue et gratuite est-elle un piège ?

Pas forcément. Si de nombreux fabricants offrent une garantie plus longue, c’est d’une part pour récupérer quelques données à des fins marketing, mais aussi pour offrir un service supplémentaire et augmenter la confiance dans leur produit. En offrant une garantie plus longue, il fait aussi passer le message qu’il croit en la durabilité de son produit.

Est-il utile de payer pour une plus longue garantie ?

Il est également possible d’obtenir une garantie plus longue contre un paiement. Ce système qui s’approche d’une assurance est souvent très cher par rapport à ce qui est réellement couvert. Comme souvent, bien déterminer ses besoins et lire les petites lignes du contrat permet de déterminer si cela en vaut la peine ou non.

La garantie légale

Qu’est-ce que la garantie légale ?

En Belgique, elle est de deux ans. Pendant cette période, si votre produit n’est pas conforme ou tombe en panne, vous avez droit à une réparation entièrement gratuite, à un remplacement ou à un remboursement si les deux premières options n’ont rien donné. Vous pouvez exiger directement une réduction de prix ou la dissolution du contrat de vente lorsque le vendeur refuse de réparer ou de remplacer le bien. Ou encore, lorsqu’un défaut subsiste ou est trop grave. Un autre motif peut être le dépassement d’un délai raisonnable ou un inconvénient majeur pour le consommateur.

La garantie commence à compter à partir de la délivrance du bien. Soit, la date de la livraison de votre achat ou le jour d’achat si vous achetez et repartez directement avec votre produit du magasin.

A quoi s’applique-t-elle ?

La garantie s’applique à tous les biens matériels neufs achetés en tant que particulier auprès d’un commerçant professionnel. La garantie légale s’applique donc à tous les objets mobiliers corporels tels que voitures, réfrigérateurs, meubles, smartphones, … Vous avez acheté un jeu vidéo en ligne ou vous disposez d’un abonnement à une plateforme de vidéos à la demande ? Vous pouvez aussi avoir recours à la garantie légale.

Quelques exceptions tout de même : La garantie légale ne s’applique pas aux biens immobiliers, ni à l’eau, au gaz ou l’électricité. Elle ne s’applique pas non plus à des biens vendus sur saisie ou par autorité de justice.

Elle s’applique donc également aux articles achetés pendant les soldes ou aux produits obtenus gratuitement en prime d’un autre achat. Pour un produit d’occasion, le délai de garantie peut être réduit dans le contrat de vente, mais ne peut pas être inférieur à un an. Si rien n’est indiqué, vous avez légalement droit à une garantie de 2 ans.

La période de deux ans ne recommence pas lorsque votre appareil est réparé ou remplacé. Mais la période de garantie est temporairement suspendue le temps de la réparation ou du remplacement du produit.

Qu’ai-je besoin pouvoir faire jouer la garantie ?

Il faut la preuve d’achat (facture électronique ou ticket de caisse). L’emballage par contre ne doit pas être conservé.

En cas de défaut mineur, la garantie risque de ne pas jouer. Par contre la « non-conformité » du produit peut être interprétée de manière large. Par exemple, quand le produit ne remplit pas ses promesses ou s’il pas tout à fait complet.

Enfin, la garantie légale ne s’applique pas si le vendeur peut prouver que vous avez causé le défaut vous-même. Elle n’est pas non plus valable si vous étiez au courant du défaut au moment de l’achat.