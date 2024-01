Une bouée de sauvetage de plus de 60 millions pour Lineas

Le fonds d’investissement Argos Wityu et le gouvernement fédéral finalisent une injection de capital de 30 millions dans la société de fret ferroviaire, écrit mercredi L’Echo. Et ils convertiront plus de 30 millions de prêts en capital.

Au total, il s’agit donc d’un sauvetage de plus de 60 millions d’euros. C’est la deuxième fois en moins d’un an que les actionnaires se portent au secours de Lineas. Au printemps 2023, l’entreprise avait déjà reçu une injection de capital de 20 millions d’euros.

En mettant le même montant sur la table, le rapport entre les deux actionnaires de Lineas se modifie quelque peu: la participation du fonds d’investissement Argos Wityu passe à un peu plus de la moitié des actions (environ 55%) après la double opération, tandis que le gouvernement fédéral – par l’intermédiaire de son bras financier, la SFPIM – détiendra dorénavant environ 45% des actions.

Depuis près d’un an, Lineas est à la recherche d’environ 100 millions d’euros. Cet argent doit être disponible au plus tard à la fin du mois de mars. Dans le cas contraire, Lineas risque de se retrouver en grande difficulté financière.