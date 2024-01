Un dollar faible, voici l’élément qui manque pour atteindre de nouveaux sommets

Qu’est-ce qui pourrait porter Wall Street vers de nouveaux sommets cette année ? Pour JC Parets, fondateur du cabinet d’analyses techniques All Star Charts, l’élément salvateur serait surtout un dollar plus faible. Il faudrait qu’il retombe à son bas de 2020. Un euro valait alors 1,20 dollar, contre 1,08 dollar aujourd’hui. Ou plus précisément, il devrait atteindre le niveau de 90 sur l’indice du dollar (indice qui compare le dollar à six autres devises), contre 100 aujourd’hui.

Une fois ce seuil atteint, le Dow Jones pourrait gagner jusqu’à 33% et le S&P 500 plus de 25%., pulvérisant leurs anciens records.

Historiquement, lorsque le dollar baisse, les actions montent, explique l’analyste technique. Mais il n’y a pas que ce détail qui compte. A l’échelle macroéconomique aussi, un dollar plus faible est un bienfait pour les entreprises. Un dollar fort limite leurs ventes à l’étranger, et le fait de devoir convertir d’autres monnaies en dollars pèse aussi sur leurs chiffres.

Mais du point de vue européen également, un dollar plus faible serait une bonne nouvelle, car les importations payées avec le billet vert seraient moins chères. Un dollar plus faible est d’ailleurs probable.