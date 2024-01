Rebond des fonds flexibles

L’exercice 2023 a permis une renaissance de la performance pour la plupart des fonds flexibles, mais les investisseurs peinent encore à revenir sur ces produits après plusieurs années de performance en demi-teinte, causée par la faiblesse des rendements obligataires et par la correction massive encaissée en 2022.

A la fin du premier semestre 2023, d’après la Belgian Asset Managers Association, les fonds mixtes restaient la principale catégorie de fonds de placement commercialisés sur le marché belge avec 46,25% des encours sur un total de 260,34 milliards d’euros, y compris une part de marché d’environ 9% pour les fonds d’épargne-pension. Ceci marque toutefois un tassement notable par rapport aux 46,93% atteints à la fin 2022. Ce mouvement s’est principalement produit au profit des fonds obligataires, dont les encours ont grimpé de 42 vers 47,6 milliards d’euros, et qui représentaient 18,3% des encours sur les fonds de placement commercialisés en Belgique à la fin du premier semestre 2023.

Dans l’ensemble, la performance des fonds mixtes sur l’ensemble de 2023 (arrêtée au 24 décembre) s’est inscrite en ligne avec le premier semestre. Elle a également con­firmé le retour en forme de nombreux gestionnaires après un exercice 2022 qui avait vu la majorité des fonds mixtes abandonner entre 10 et 15%, avec seulement une poignée de gestionnaires qui s’étaient montrés capables de maintenir leur performance à l’équilibre.

Confirmation

Après avoir enregistré une progression moyenne de 5,6% durant le premier semestre, la performance des 19 fonds d’épargne- pension commercialisés en ­Belgique s’est encore renforcée durant le deuxième semestre, pour ressortir finalement à plus de 10% sur l’ensemble de 2023. Cette hausse a permis à la performance annualisée sur cinq ans de poursuivre son redressement. Alors qu’elle était à peine positive à la fin 2022, elle est remontée en moyenne à 4% avec une volatilité qui s’est largement normalisée.

Sans surprise, ce sont les fonds dynamiques (+11,1%) qui ont dégagé les meilleures performances, mais les gammes défensives (+8,4%) et équilibrées (+9,1%) se sont également bien comportées. D’un point de vue commercial, les encours ont progressé de 14,5%, soit une collecte qui est restée positive sur l’ensemble de l’année, avec toutefois des arbitrages en faveur des stratégies équilibrées ou dynamiques.

Hermes Fonds de Pension (ISIN : BE0026533522) a dégagé la meilleure performance sur l’ensemble des fonds avec une progression de 13,8%, tandis Belfius Pension Fund High Equities (ISIN BE0159537696) est ressorti en tête du classement avec une hausse de 12,89% pour les fonds avec des encours supérieurs à 500 millions d’euros.

Impact durable

Alors que la performance de nombreux fonds mixtes flexibles durant la grande crise financière de 2008 avait constitué un déclic commercial favorable pour les fonds d’allocation, leur performance pendant l’année 2022 a laissé des traces profondes dans les esprits des investisseurs, avec des performances commerciales qui ont été négatives pour la quasi-totalité de la grosse cinquantaine de fonds repris dans notre échantillon. Seuls quelques fonds sont parvenus à dégager une progression nette (sans tenir compte de l’impact de la hausse des cours) de leurs encours sur l’exercice écoulé, notamment deux produits de la gamme Polaris d’ODDO BHF Asset Management (les versions dynamiques et équilibrées), deux produits de DNCA (Eurose et Evolutif) de même que R-co Valor.

Dans les meilleurs des autres cas, la progression solide des cours a permis à certains fonds d’allocation d’afficher une stabilité des encours, et de compenser les sorties de capitaux qui se sont dirigés vers d’autres classes d’actifs (fonds obligataires, fonds technologie, bons de caisse, etc.).

Chute des encours

Les actifs sous gestion des fonds d’allocation agressive n’ont ainsi progressé que de 2,5% sur l’ensemble de 2023, alors que le cours des différents produits a progressé en moyenne de plus de 10%, ce qui indique des sorties de capitaux comprises entre 5 et 10% pour la plupart des produits. Et ce schéma se répète (dans des proportions moins favorables) pour les autres catégories de fonds mixtes d’allocation flexible.

Dans l’ensemble, les encours de la cinquantaine de produits que nous suivons activement se sont contractés de 9,1 milliards d’euros durant l’exercice écoulé, pour retomber vers 128 milliards d’euros. Si cet échantillon ne représente qu’une partie des produits disponibles sur le marché belge, il rassemble les plus grands produits en termes d’actifs sous gestion. Nous ajouterons encore une vingtaine de fonds totalisant des actifs sous gestion de 25 milliards d’euros pour notre prochain bilan sur les performances des fonds mixtes.

Revenus périodiques

Enfin, parmi la dizaine de fonds mixtes spécialisés dans le versement d’un rendement aux investisseurs, la performance commerciale a été meilleure (avec une progression des encours de 75,4 à 78,8 milliards d’euros), mais cette hausse est liée à la performance du fonds Allianz GIF – Income and Growth, un produit atypique dans cette catégorie car spécialisé dans les actifs risqués américains (actions, dettes d’entreprise, obligations convertibles). Hormis cette exception à la norme, les encours des autres produits se sont contractés de 37,1 vers 33,1 milliards d’euros sur l’exercice écoulé.

Dans l’ensemble, la performance des fonds income est restée bonne, avec une progression moyenne de 6,9%. Elle s’accompagne d’un rendement qui ressort désormais à 4,2%, en hausse par rapport au chiffre de 3,8% observé à la fin 2022.

Top 20

Le top des fonds flexibles repris dans notre tableau ci-dessus présente les 20 produits avec des encours supérieurs à 500 millions d’euros ayant affiché les meilleures performances durant l’exercice écoulé. Sans trop de surprise, nous retrouvons une large majorité de produits d’allocation flexible ou agressive (qui peuvent détenir une plus grande proportion d’actions) mais les meilleurs fonds d’allocation prudente (35% d’exposition maximale sur les actions) font également leur apparition dans le top 20 avec des stratégies comme M&G Optimal Income, Echiquier ARTY ou Invesco Pan European High Income.

C’est également parmi ces 20 fonds que nous trouvons la majorité des produits ayant dégagé une performance commerciale stable ou en progression durant l’exercice écoulé. DNCA Invest Evolutif est certainement le meilleur exemple de cette tendance, avec une performance au sommet du classement et des encours qui ont progressé d’environ 500 à 614 millions d’euros en 2023, soit une véritable renaissance pour ce produit d’allocation flexible dont les actifs sous gestion avaient fortement chuté après le départ du gestionnaire historique en 2017.