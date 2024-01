Près de 700 millions d’euros d’argent « dormant » en Belgique

L’argent « dormant » en Belgique a atteint 686,9 millions d’euros, selon des données du SPF Finances.

Les soldes dormants sont des comptes bancaires, des contrats d’assurance ou des coffres-forts avec lesquels rien ne s’est passé pendant une certaine période – pour les comptes, par exemple, cinq ans – et au sujet desquels il n’y a pas eu non plus de contact entre le titulaire ou l’ayant droit (par exemple, un héritier) et l’institution financière. Il s’agit, par exemple, de comptes que les grands-parents avaient ouverts pour leurs petits-enfants mais dont ils ne les ont jamais informés.

Ces fonds sont transférés au gouvernement – en particulier à la Caisse des dépôts et consignations du SPF Finances – en attendant d’être réclamés par les ayants droit. Ils ont 30 ans pour le faire, sinon les fonds finiront dans la caisse de l’État.

Au début de l’année dernière, environ 622 millions d’euros dormaient encore. Entre-temps, 2.528 personnes ont demandé d’être remboursées, pour un montant total de 13,8 millions d’euros.

Tout le monde peut vérifier via myminfin.be si de l’argent oublié attend toujours quelque part. Les soldes peuvent également être récupérés numériquement via l’application e-DEPO.