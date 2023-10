Près de 18 milliards d’euros ont disparu des comptes d’épargne en un mois

Le montant total des comptes d’épargne belges réglementés a baissé de près de 18 milliards d’euros, selon les données de la Banque Nationale de Belgique. La raison principale est l’immense popularité du bon d’Etat, qui a permis aux autorités de lever 21,9 milliards d’euros.

De fin juillet à fin août, 17,94 milliards d’euros ont quitté les comptes d’épargne réglementés pour atteindre 279,44 milliards d’euros. Parallèlement, le montant des comptes à vue est tombé sous la barre des 300 milliards d’euros pour la première fois depuis longtemps: en un mois, cela représente une diminution de 6,47 milliards à 297,99 milliards d’euros.



Au total, les banques n’ont perdu « que » 13,3 milliards d’euros en août, tous types de dépôts confondus. Par exemple, 8,82 milliards d’euros supplémentaires ont été ajoutés aux comptes à terme d’une durée allant jusqu’à un an (87,55 milliards d’euros). Lors de l’émission des obligations d’État, plusieurs banques ont proposé des dépôts à terme offrant un rendement similaire, même si ces formules connaissent un succès croissant en raison de la hausse des taux d’intérêt. En août, 14,08 milliards d’euros ont été déposés sur des comptes à terme d’une durée supérieure à un an. C’est 1,7 milliard d’euros de plus qu’en juillet.