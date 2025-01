Les épargnants et investisseurs belges ont payé 8,5 milliards d’euros en précompte mobilier, taxe sur les compte-titres et taxe boursière l’année dernière, un montant record, a rapporté vendredi le quotidien L’Echo.

Selon les chiffres provisoires du SPF Finances, il s’agit d’une hausse de 2,4 milliards d’euros, soit 39% de plus qu’en 2023. Et le précompte mobilier a particulièrement contribué à cette augmentation, a relevé le quotidien. Cet impôt sur les dividendes et les intérêts a grimpé de 41%, atteignant 7,6 milliards d’euros.

+41%

Les recettes provenant des intérêts sur les comptes à terme et les obligations ont augmenté en raison de la hausse des taux d’intérêt ces dernières années et de la modification de la composition du patrimoine des ménages, a expliqué L’Echo.

Attirés par un rendement supérieur, ils ont transféré des milliards d’euros de produits d’épargne et d’investissement peu ou pas taxés vers des produits plus lourdement taxés, sur fond de concurrence accrue après l’échéance du bon d’État “Van Peteghem”.