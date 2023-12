Placer son argent en 2024 sans risque excessif : c’est possible via les ETF de distribution

Viser un rendement de 5% sans prendre de risques excessifs n’est aujourd’hui plus une utopie. Panorama des solutions les plus rentables pour votre épargne en 2024 et au-delà. Conseil n°7 (sur7): les ETF de distribution.

Diversification et horizon de long terme sont indispensables. Un fonds basé sur les indices ci-dessus présente à ce titre différents avantages : l’éventail d’actions est plus important et vous échappez à la sanction du double précompte. En optant pour un fonds de distribution, vous bénéficiez d’un revenu régulier sans devoir vendre de titres (à un moment inopportun d’un point de vue boursier).

L’ETF SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats (EUDV sur Euronext Paris ; IE00B5M1WJ87 ; frais annuels de 0,30%) vous permet ainsi d’investir dans un portefeuille d’une quarantaine d’aristocrates européens très hétéroclites, allant du groupe diversifié français Bouygues à l’opérateur boursier Deutsche Boerse en passant par le spécialiste italien des centrales d’énergies renouvelables ERG. Le rendement de dividende moyen est de 4,3%.

Du côté américain, le S&P 1500 High Yield Dividend Aristocrat (constitué de 121 actions) est moins généreux avec un rendement de dividende de 3,1%. Pour y investir, vous pouvez opter pour le fonds indiciel SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS (SPYD sur la Bourse de Francfort ; IE00B6YX5D40 ; frais annuels de 0,35%).