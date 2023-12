Placer son argent en 2024 sans risque excessif : c’est possible via les actions de rendement

Viser un rendement de 5% sans prendre de risques excessifs n’est aujourd’hui plus une utopie. Panorama des solutions les plus rentables pour votre épargne en 2024 et au-delà. Conseil n°5 (sur 7): viser les actions de rendement.

Les marchés boursiers offrent aussi certaines opportunités. Outre les sociétés immobilières, abordées spécifiquement dans notre supplément Investir en 2024, d’autres actions peuvent vous offrir un revenu récurrent confortable (et supérieur à 5%).

Toutefois, se fier uniquement au rendement peut vous réserver de mauvaises surprises. Un rendement très élevé est en effet le signe que les marchés s’attendent à une baisse du dividende (qui finit souvent par arriver). Selon l’étude The Power of Dividends de Hartford Funds portant sur les 50 dernières années, les entreprises qui ont réduit (ou supprimé) leur dividende ont affiché en moyenne un rendement annuel de -0,60% (dividende compris) et une volatilité supérieure à la moyenne.

A contrario, les actions à dividende constant ou relevé s’illustrent avec un rendement annuel moyen de respectivement 9,18% et 10,24% au total. Ces dernières sont de plus moins volatiles que la moyenne, ce qui est appréciable en période de ralentissement économique.