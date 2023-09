Où trouver du rendement sur les comptes d’épargne? (tableaux)

Le succès du bon d’Etat ne doit pas faire oublier que d’autres placements sûrs tels que certains comptes d’épargne à haut rendement rapportent presque autant. Pressées par le politique et les clients, les banques ont en effet progressivement augmenté leurs taux d’intérêt sur les livrets. Quelle banque offre le compte avec le meilleur rendement et surtout, quel est le compte le plus adapté à votre profil ? Conseils pour choisir le bon compte d’épargne en cette rentrée.

Pendant des années, les taux d’intérêt bas ont rendu inutile la recherche d’un compte d’épargne plus généreux. Le jeu n’en valait pas la chandelle. Mais avec le succès du bon d’Etat et la remontée des taux, la donne a fondamentalement changé. Fini le taux plancher de 0,11 % pour tout le monde ! Un rapide tour d’horizon montre que tous les comptes ne se valent plus. Loin de là.



Certains sont devenus nettement plus intéressants que d’autres. Prenez le compte Fidelity de la petite banque MeDirect. Ce dernier affiche un taux de base de 0,75 % et une prime de fidélité de 1,80 %. Soit une rémunération globale de 2,55 %, sans conditions particulières, ce qui en fait la meilleure offre du moment (taux en vigueur à compter du 13 septembre 2023).

En face, le compte de base de BNP Paribas Fortis propose un taux de base de 0,25 % et une prime de fidélité de 0,25 %. Soit un maigre taux global de 0,50 %. En clair, pour un montant épargné de 10.000 euros, la première banque du pays vous versera à peine 50 euros tandis que vous recevrez 255 euros chez Santander.

La différence entre le rendement le plus bas du marché affiché par la première banque du pays sur son compte classique et la meilleure offre du moment proposée par Santander se monte donc, sur un an, à 205 euros d’intérêts. C’est dire si “ faire jouer la concurrence vaut la peine ”, plante Nicolas Claeys, coordinateur de la revue de placements Testachats invest. Un shopping plus actif permet actuellement de multiplier ses intérêts par trois, voire plus : entre les meilleures et les moins bonnes offres du marché, il est ainsi possible de gagner plusieurs dizaines, voire centaines, d’euros en plus si on épargne beaucoup.”

Un taux n’est pas l’autre

Face à la pression du gouvernement qui a exhorté les banques à relever leurs conditions alors que la Banque centrale européenne (BCE) a fortement remonté les siens pour juguler l’inflation, plusieurs banques ont en effet annoncé ces dernières semaines des hausses de taux sur leurs comptes d’épargne. Au total, huit comptes offrent maintenant des taux égaux ou supérieurs à 2 %. On les trouve essentiellement du côté des challengers (MeDirect, Santander, Argenta, vdk, NIBC, etc.) tandis que les rendements offerts par les grosses banques sur leur compte ordinaire (BNPP Fortis, Belfius, KBC et ING) restent généralement inférieurs à 1 %.

Si certains acteurs se démarquent des autres grâce à un taux global alléchant, ce dernier n’est donc pas forcément disponible dans votre propre banque. Problème ? Non. “Ouvrir un compte d’épargne dans une autre banque ne signifie pas nécessairement qu’il faille clôturer sa relation bancaire actuelle, rappelle Nicolas Claeys. Même au sein de sa propre banque, il existe parfois des offres plus intéressantes. ” Exemple chez BNP Paribas Fortis avec le compte de base et le nouveau compte Plus positionné par la banque comme un livret d’épargne proposant “ un rendement intéressant pour rémunérer votre patience”. Alors que le taux facial du compte de base s’établit à 0,50 %, celui de son compte Plus s’élève à 1,5 % (dont 1 % de prime de fidélité), soit une différence entre les deux de 1 % tout rond. Gare, cependant, à un taux facial potentiellement alléchant basé essentiellement sur la prime de fidélité, qui vous passera sous le nez si vous retirez votre argent trop tôt.

Récompensant la fidélité de l’épargnant, cette prime ne vous sera versée que si vous stockez vos dépôts pendant au moins un an. Comme l’explique Nicolas Claeys, il ne faut donc pas uniquement se référer au taux global pour analyser les offres : “ Les dernières augmentations annoncées se basent essentiellement sur la prime de fidélité. Or, cette nouvelle prime de fidélité ne s’appliquera d’abord qu’aux nouveaux dépôts, et puis seulement aux anciens dépôts quand ils atteindront leur date anniversaire.

Vous ne bénéficiez donc pas tout de suite du nouveau taux global. ” En réalité, ajoute-t-il, “ les banques se servent de toutes les ficelles pour augmenter le moins possible ce qu’elles vont réellement octroyer comme intérêts aux épargnants ”.

Elles vont même jusqu’à séparer leurs comptes en deux catégories distinctes (compte “ classique ” et compte de “ fidélité ”). C’est le cas chez BNP Fortis. Mais aussi chez Belfius qui a créé le compte Fidelity dont le rendement est passé début juillet à 1,25 % grâce à une forte majoration de la prime de fidélité à 1,05 %. Certes, le compte Fidelity et son généreux taux de 2,55 % chez MeDirect “ attire la majorité de nos clients ”, indique Steven De Backer, directeur marketing de la petite banque en ligne. Mais pour bien comparer les offres, le client a intérêt à tenir compte de la durée du dépôt de son épargne.

“ Quelqu’un qui ne compte pas toucher à son épargne pendant plusieurs années a tout intérêt à choisir un compte qui offre une combinaison taux de base et prime de fidélité élevée, expose Nicolas Claeys. On peut alors regarder le rendement total. Par contre, il y a des comptes qui sont plus intéressants quand on fait des versements et des retraits réguliers. Là, pour l’épargne à court terme, c’est le taux de base qui compte. ” Même si vous faites régulièrement des dépôts et des retraits, vous bénéficierez d’un rendement élevé. L’offre la plus intéressante étant pour le moment dans ce cas-là le compte Dynamic de MeDirect qui offre un taux de base de 1,40 %, soit le plus élevé du marché (mais uniquement pour l’argent frais versé sur le compte).

Conditions particulières

Outre ces néo-versements, la durée, voire l’âge comme c’est le cas chez vdk dont les 2 % du compte You ne sont accessibles qu’aux moins de 30 ans, les banques imposent aussi des conditions en termes de montants pour pouvoir bénéficier de rendements plus avantageux. Exemple ? Le compte Vision Max de Santander. Si le taux global de 2,50 % est pour le moment le meilleur du marché, il n’est accordé que pour un dépôt de minimum 125.000 euros.

Deutsche Bank, de son côté, propose à ses clients son meilleur taux sur son compte Silver à partir de 50.000 euros d’épargne. Dans un autre registre, il est possible chez ING d’obtenir 2,25 % sur le compte Tempo (0,75 % + 1,50 %). Mais comme chez KBC avec son compte Start2Save ou chez Argenta avec son compte Accroissement, ce taux intéressant est limité à un montant épargné de 500 euros par mois. “ Ici aussi, c’est un piège ”, avertit Nicolas Claeys, prenant pour exemple un client qui verserait 200 euros par mois sur le compte. Selon les calculs de l’expert de Testachats, ce client percevra au total à peine 13 euros d’intérêts après un an, soit un rendement réel de 0,98 %. Après deux ans, le rendement monte à 1,6 %. Et après trois ans, il passe à 1,80 %, soit très loin du taux annoncé par la banque, laquelle se vante pourtant dans un communiqué détaillant ses nouvelles conditions d’être “ la première grande banque à proposer un taux d’épargne supérieur à 2 % ”.

En réalité, à cause du système de versements mensuels, “ce genre de compte ne donne jamais le taux promis, déconseille Nicolas Claeys, qui n’hésite pas à parler d’arnaque légale. C’est l’astuce de ces comptes qui sont axés sur la prime de fidélité et des versements plafonnés. En cas de retrait, on perd systématiquement toutes les primes en cours de constitution.”

Gare au précompte

Autre élément à ne pas perdre de vue dans son shopping : le précompte mobilier. Avec la remontée des taux, il sera dû cette année sur davantage de comptes d’épargne que par le passé.

Pour mémoire, le livret d’épargne réglementé bénéficie d’un coup de pouce du fisc. Les intérêts sont exonérés de précompte (15 %) mais uniquement sur la première tranche de 980 euros. Au-delà de ce seuil, vous passez à la caisse. Les intérêts sont taxés. Ces dernières années, alors que de nombreuses banques ne proposaient que le taux d’intérêt minimum légal de 0,11 %, il fallait disposer de plus de 890.000 euros sur son compte d’épargne avant de voir le fisc se servir. Autant dire que la majorité des Belges n’était pas concernée. Mais avec la remontée des taux, ce n’est plus le cas.

Chez MeDirect, celui qui veut éviter de devoir payer le précompte ne doit pas épargner plus de 38.431 euros sur le compte Fidelity. Dans les grandes banques, le seuil à ne pas dépasser se situe plus ou moins autour de 100.000 euros.

Pour une épargne destinée à financer un projet à plus long terme, mieux vaut se tourner vers des solutions moins liquides.

Plusieurs types de comptes Taux de base élevé Privilégiez ce genre de compte si vous pensez avoir besoin de l’argent épargné durant l’année. Dans ce cas, vous n’aurez pas droit à la prime de fidélité, mais vous bénéficierez malgré tout d’un rendement élevé. Prime de fidélité élevée Ce type de compte propose généralement un rendement (taux de base + prime de fidélité) plus élevé que les autres comptes. Mais l’argent doit rester au minimum 12 mois sur le compte. Plus la prime de fidélité est élevée, plus la perte potentielle est élevée en cas de retrait anticipé. Versements mensuels Ce genre de compte n’est intéressant que si vous ne touchez pas à votre argent pendant plusieurs années.

Pour Belfius et KBC (CBC) qui offrent 0,90 % sur leur compte de base, le seuil à ne pas franchir se monte ainsi à 108.888 euros. On l’a dit, l’épargnant qui veut bénéficier d’un taux d’intérêt plus élevé pour ses économies chez BNP Paribas Fortis peut ouvrir un nouveau compte Plus. Mais attention ici à ne pas dépasser les 65.333 euros.

Cas extrême : le compte Vision Max de la filiale belge du groupe bancaire espagnol Santander qui propose un intérêt de 2,50 %. Mais à condition d’y déposer un montant compris entre 125.000 euros et 200.000 euros. En clair, 3.125 euros au minimum sont octroyés par la banque au titulaire du compte (2,50 % x 125.000 euros). Le seuil de 980 euros d’intérêts est ainsi d’office dépassé de 2.145 euros (3.125 – 980). Un montant sur lequel un précompte de 321,75 euros est donc dû (15 % x 2.145 euros). Ce qui, au passage, ramène le rendement du compte à 2,125 % net de précompte. “ Bref, dans le cas de Santander, la banque sait que le plafond d’intérêts a été dépassé et elle retiendra elle-même le précompte à la source. Par contre, si l’on a plusieurs comptes dans différentes banques sans que les intérêts dans chaque banque dépassent 980 euros, les banques ne retiennent dans ce cas pas le précompte. Mais si le total des intérêts dépasse 980 euros, il vous appartient alors de déclarer le surplus dans votre déclaration fiscale ”, rappelle Nicolas Claeys.

Dernier conseil : si le livret est un instrument sûr et pratique pour faire fructifier son épargne (et certainement quand les taux redeviennent plus généreux), il ne faut toutefois pas l’utiliser pour y placer plus que ce qui est nécessaire, c’est-à-dire l’argent dont vous pourriez avoir besoin rapidement (voyages, travaux, etc.). Pour une épargne destinée à financer un projet à plus long terme (maison, voiture), mieux vaut par contre se tourner vers des alternatives moins liquides mais plus rémunératrices.