Où trouve-t-on encore des comptes à vue gratuits ?

Une décision de KBC a fait grand bruit la semaine dernière : la banque ne proposera plus de compte à vue gratuit dès le 1er juillet (du moins à destination de ses clients âgés de plus de 24 ans).

Les coûts des autres packs sont également revus à la hausse. Une décision justifiée par l’inflation et l’investissement dans la numérisation et la sécurisation.

D’autres banques proposent cependant encore un compte gratuit : citons Belfius (moyennant des services limités), Hello bank!, Keytrade, Argenta et Europabank (qui proposent un peu plus de services que leurs concurrents) et CBC (compte Pure Online).