Nouvelle hausse des taux d’intérêt: qu’est-ce que cela signifie concrètement pour vous?

En Belgique, le taux d’intérêt à 10 ans dépasse largement les 3%, c’est-à-dire son niveau le plus élevé depuis 11 ans. Qu’en est-il des taux d’épargne, des taux hypothécaires et de tous les autres taux d’intérêt?

Si le gouvernement belge doit payer plus d’intérêts sur ses dettes, il a donc besoin de plus de revenus. Si l’économie se porte bien, les recettes provenant de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés augmenteront naturellement. Mais si l’économie trébuche ou pire s’effondre, certains avantages fiscaux risquent bien de disparaître. L’augmentation du taux d’imposition général n’est donc pas une décision à prendre à la légère pour le gouvernement, car le précompte professionnel est déjà assez élevé dans notre pays.

Les rendements des obligations d’État à dix ans sont peut-être à leur plus haut niveau depuis 11 ans, mais ce n’est pas une raison pour paniquer. Le 25 novembre 2011, il y a pourtant eu un tel moment de panique et les taux d’intérêt sont même brièvement passés au-dessus des 5,8 %, alors qu’ils se situent aujourd’hui à environ 3,3 %. A l’époque, la formation d’un gouvernement prenait du temps… plus de temps que jamais et les investisseurs craignaient qu’un pays devenu ingouvernable ne rembourse pas ses dettes comme il se doit.

Outre les emprunts d’État, les emprunts contractés par les entreprises sont également devenus nettement plus chers au cours des derniers mois. Les sociétés paient donc plus cher non seulement pour leur financement, mais aussi pour les matières premières, sans oublier la main-d’œuvre, ce qui réduit leurs bénéfices. Le passé nous enseigne que les actions peuvent augmenter en Bourse lorsque les taux d’intérêt augmentent, mais qu’une baisse des taux d’intérêt crée des vents contraires.

Emprunter coûte de plus en plus cher…

Les emprunts des ménages coûtent également de plus en plus chers. Ainsi, le taux fixe des prêts hypothécaires à 10 ans a atteint en moyenne 3,3 %, souligne Immotheker Finotheker, le baromètre des taux d’intérêt qui aide les consommateurs à comparer les taux d’intérêt. Nous avons étudier les taux d’intérêt qui s’appliquent aux futurs acquéreurs, disposant d’un capital propre suffisant. Il est possible que les banques n’aient pas encore intégrer la dernière hausse des taux d’intérêt néanmoins, nous nous trouvons à des niveaux qui n’avaient pas été atteints depuis près de dix ans.

A titre d’exemple, nous avons pris dix ans comme durée d’emprunt afin de comparer avec le taux à 10 ans de la Belgique, mais si pour acheter ou construire une maison la plupart des acquéreurs empruntent sur une période plus longue. John Romain, directeur général d’Immotheker Finotheker, explique ce que cela représente pour les remboursements: « Les taux d’intérêt sont passés d’une moyenne de 1,38 % au début de 2022 à 3,38 % à la fin de cette même année, pour un prêt immobilier à taux fixe, pour une durée de 20 ans, avec un emprunt couvrant 80% du montant. La mensualité d’un prêt de 250 000 euros a donc augmenté de 236 euros par mois en un an. Cela représente, sur l’ensemble de la durée du prêt, 56.675 euros d’intérêts supplémentaires doivent ainsi être payés ».

… mais épargner rapporte un peu plus

La banque Keytrade Bank a envoyé un message à ses clients. Le taux d’intérêt de base augmente de 10 points de pourcentage pour atteindre 0,4 % sur le compte High Fidelity et 0,6 % sur le compte Azul. En outre, la prime de fidélité, qui n’est acquise qu’après 12 mois, passe respectivement à 0,9 et 0,3 % sur les deux comptes. Il y a quelques jours, la Santander Consumer Bank a annoncé une hausse des taux d’intérêt pour les épargnants.

Les taux d’intérêt de l’épargne ont déjà beaucoup évolué au cours des dernières semaines et des derniers mois. Sur des sites comparatifs comme Bankshopper (en néerlandais), vous pouvez vérifier si une banque peut vous offrir un taux d’intérêt plus élevé que la vôtre.

Les taux d’intérêt des comptes à terme sont beaucoup moins fluctuants. Voici le taux d’intérêt des comptes à terme à 10 ans chez CKV. Il s’agit d’une plus petite banque auprès de laquelle il n’est pas possible de devenir clients via Internet. Les grandes banques, quant à elles, n’ont pas bonne presse : le quotidien L’Echo soulignait récemment que les taux d’intérêt plus élevés sur les comptes à terme des grandes banques ne s’appliquent qu’à quelques privilégiés.

Les petits épargnants ont heureusement d’autres possibilités, comme le bon d’État qui a rapporté 2,1 % net lors de la dernière émission, ou un compte de dépôt électronique auprès du gouvernement qui a rapporté 2,01 % net en mars.