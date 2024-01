Mettre ses pièces rouges de côté…  en numérique

Avec les paiements par carte, plus possible d’amasser ses petites pièces de monnaie et de les déposer à la banque. Certaines enseignes proposent cependant à nouveau d’épargner la « monnaie ».

C’était l’époque où l’on effectuait encore de nombreux achats en cash… On ne savait trop que faire des pièces rouges et jaunes qu’on nous rendait. De nombreuses personnes les amassaient alors dans un pot et les portaient à la banque, une fois par an par exemple, comme un petit bonus à déposer sur son compte épargne.

Aujourd’hui, avec les achats payés par carte bancaire, amasser cette petite monnaie n’est plus possible. Bien entendu, rien n’est perdu, puisqu’avec sa carte, on paie le montant exact. Mais cet argent déposé pouvait quand même être une surprise agréable, comme une rentrée d’argent presque gratuite.

Cette épargne par petits pas, via la monnaie rendue, est en réalité toujours possible aujourd’hui… en version numérique. BNP Paribas Fortis propose par exemple d’arrondir chaque achat par carte à l’euro supérieur (formule Easy Save). Le reste est automatiquement versé sur votre compte épargne. Entre janvier et fin novembre 2023, le montant moyen mis de côté était de 130 euros, rapporte Guide-épargne.be.

KBC propose la même formule, mais la monnaie mise de côté est placée dans un plan d’investissement par tranches de 10 euros (qu’on peut multiplier par deux ou trois, à souhait). Investissement mensuel moyen : 20 euros.

ING lance aussi cette option en 2024 : la monnaie (multipliable par trois) sera versée sur votre compte d’épargne.