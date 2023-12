Maintenant que l’inflation baisse, vaut-il mieux investir ou épargner ?

Boudé ces dernières années à cause de ses taux particulièrement bas, le compte épargne semble à nouveau gagner en attractivité. Les taux dépassent désormais l’inflation. Devient-il alors plus rentable d’épargner que d’investir ?

Constat : ces dernières années, l’épargne ne rapportait que très peu. Les taux étaient au plus bas. L’inflation était basse aussi, mais toujours légèrement plus élevée que les taux d’épargne. Investir était alors plus lucratif.

En 2021, l’inflation a commencé à augmenter rapidement. De nombreux observateurs ont alors mis en garde sur le fait que les taux d’épargne restaient très bas et que placer son argent sur un compte épargne revenait à perdre de l’argent. Dans le monde de l’investissement, les actifs allaient un peu dans tous les sens – on pouvait y gagner ou y perdre de l’argent.

Mais aujourd’hui, la donne a changé. Pour battre l’inflation, les différentes banques centrales, comme la BCE, ont augmenté les taux d’intérêt. Les taux d’épargne ont donc augmenté, et l’inflation a baissé… et les taux d’épargne (pour la majorité des comptes belges) dépassent le taux l’inflation (0,76% en novembre). L’inflation pourrait rebondir, mais les taux devraient rester élevés (comme les taux directeurs ne devraient baisser que lentement). Les banques ont encore une marge de manoeuvre pour continuer à les augmenter, comme leurs portefeuilles de prêts n’évoluent que lentement vers des taux plus élevés.

Epargner ou investir ?

La question se pose donc: le compte épargne va-t-il (re)devenir un placement phare, peut-être au détriment des comptes d’investissement. Pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde, qui cherchent un produit de placement simple, sûr et rémunérateur, cela pourrait être le cas.

Mais même pour les investisseurs plus chevronnés, l’épargne semble devenir un actif plus intéressant. C’est ce qu’explique Claire Exley, gestionnaire de patrimoine chez Nutmeg, à CNBC. « L’épargne peut être utile pour atteindre des objectifs financiers à court terme. La mise en place d’un prélèvement automatique régulier sur un compte d’épargne peut être un moyen d’accumuler de l’épargne presque sans s’en rendre compte. »

A côté de l’investissement, cela dit. A long terme, investir s’avère généralement plus rentable, selon de nombreuses comparaisons historiques. A court terme, les actifs peuvent être plus volatils, et donc plus risqués. Mais la question de plus s’exposer à l’épargne revient de plus en plus parmi les investisseurs. « Le marché a créé un dilemme très délicat pour certains investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir à long terme, versus le montant qu’ils auraient dû épargner en liquide », ajoute Laura Suter, experte en finances personnelles chez AJ Bell, auprès de CNBC.

Investir ou épargner, ou un peu des deux, cela dépend donc de la personnalité de tout un chacun. Quel est le but pour lequel on veut mettre de l’argent de côté, et sur quel espace-temps : pour la pension ou pour s’offrir de belles vacances l’année prochaine (ou couvrir une partie de la note) ? Veut-on être rémunéré régulièrement ou plus tard ? Et quel risque est-on prêt à prendre ? Ces éléments sont à prendre en compte pour faire un choix de placement.