Les fonds spécialisés sur l’IA gardent tout leur potentiel

Après une année 2022 très difficile pour les fonds spécialisés sur l’intelligence artificielle, les dernières semaines ont été nettement mieux orientées. Les perspectives à long terme pointent vers une croissance qui restera très soutenue avec des investissements qui toucheront pratiquement tous les secteurs économiques.

L’année 2022 a été particulièrement difficile pour les thématiques technologiques de forte croissance, en particulier pour les secteurs où la rentabilité n’était pas toujours la priorité des directions. L’intelligence artificielle était l’une de ces niches de marché qui avait particulièrement bénéficié des taux bas pour enregistrer l’émergence d’un grand nombre de nouveaux acteurs parfois valorisés sur des niveaux extrêmes.

Cet engouement a permis l’apparition de six fonds spécialisés sur cette thématique, qui affichent un historique de performance qui ne dépasse pas cinq ans pour la plupart d’entre eux. Durant l’exercice écoulé, les fonds spécialisés sur l’intelligence artificielle ont encaissé une correction moyenne de 36%, avec des reculs qui ont oscillé entre -27% et -54%.

« L’intelligence artificielle est la disruption la plus importante sur le secteur technologique depuis le début de ma carrière, et peut être la plus significative depuis le dernier siècle. »

Les différents fonds ont typiquement une exposition élevée sur le secteur technologique (qui pèse en moyenne 57% des encours) et sur l’Amérique du Nord (73%), avec des stratégies d’investissement très concentrées (53 positions pesant 36% des encours en moyenne). Parmi les entreprises les plus fréquemment reprises dans les principales positions des différents produits, nous trouvons des titres comme Microsoft, NVidia, ServiceNow, KLA Corp ou Snowflake.

Depuis le début 2023, la tendance s’est inversée, avec un rebond moyen de 11%, emmené par le fonds qui avait corrigé le plus fortement en 2022. L’engouement des médias autour de ChatGPT a remis quotidiennement l’intelligence artificielle au cœur de l’actualité économique. La plupart des grands acteurs dans le domaine de l’IA ont annoncé avoir l’intention d’intégrer ChatGPT dans leur moteur de recherche (Microsoft) ou développer des solutions concurrentes (Google, Baidu, Alibaba, etc.).

Rester constructif

Sur le long terme, le fonds Thematics AI & Robotics affiche une progression de 10%, après avoir réalisé la meilleure performance en 2022. Thematics Asset Management est une boutique de Natixis Investment Managers créée en 2019 par un groupe d’anciens gestionnaires de Pictet Asset Management. Le fonds est géré depuis son lancement par Karen Kharmandarian (ancien gestionnaire de Pictet- Robotics), et il a été rejoint en 2020 par Alexandre Zilliox.

Les deux soulignent que la bonne performance du dernier trimestre 2022 s’explique par les entreprises liées à l’automatisation, tandis que les segments exposés sur les grandes capitalisations technologiques ont plutôt eu tendance à sous-performer. “Nous restons globalement constructifs pour le moyen et le long terme, et nous n’avons pas hésité à renforcer certaines lignes lorsque l’évolution du cours ne reflétait pas les fondamentaux, expliquent les gestionnaires. Nous avons eu tendance à privilégier désormais les sociétés de haute qualité, saines financièrement, qui devraient dégager des performances résilientes dans un environnement de croissance faible. Inversement, nos positions dans les sociétés d’hypercroissance sont aujourd’hui modestes.”

Le plus ancien

En deuxième place, nous trouvons Allianz Global Artificial Intelligence, le plus ancien produit dans le tableau. Sa création remonte à 2016 avec un lancement du fonds luxembourgeois au début 2017, et des encours qui dépassent désormais 5,7 milliards d’euros. Sur une période de cinq ans, le fonds affiche encore une progression de 11,7% en dépit de la forte correction encaissée l’année dernière.

Jacobi Johannes explique que les événements de 2022 ont entraîné une modification dans la composition du fonds, avec une plus grande importance accordée à la génération des flux de trésorerie avec une réduction du nombre de lignes en portefeuille. De nombreux segments sont aujourd’hui directement impactés par les avancées dans le domaine de l’IA, que ce soit dans la recherche pharmaceutique ou dans l’agriculture. “Notre stratégie est aujourd’hui plus large que le secteur technologique en tant que tel, les secteurs impactés par l’IA représentant désormais 40% des encours de son fonds”, indique encore Jacobi Johannes.

Décennies

De son côté, Brice Prunas, gestionnaire du fonds Oddo BHF Artificial Intelligence, précise que son fonds est également exposé sur des secteurs qui bénéficient des IA en dehors du secteur technologique, ce qui a permis au fonds de s’exposer sur des segments plus défensifs et de mieux résister que la plupart des produits concurrents. “L’année 2022 a été une mauvaise année, avec la réapparition de l’inflation qui a fragilisé les valeurs de forte croissance et des cours qui ont parfois corrigé de plus de 50%, explique-t-il. Ceci ne remet toutefois pas en cause les perspectives de la plupart de ces sociétés.”

Le gestionnaire précise être repassé ces dernières semaines à l’offensive après la forte correction de 2022, en diminuant l’exposition défensive pour se repositionner sur la technologie. “L’ajustement sur les valorisations a été fait, poursuit Brice Prunas. Même si les perspectives bénéficiaires pour 2023 peuvent encore être mises sous pression, la réalité est que la saison actuelle des résultats est marginalement meilleure que les attentes du marché. La problématique de l’inflation va encore durer quelques trimestres, mais les fondamentaux qui soutiennent le développement de l’intelligence artificielle vont encore rester en place durant des décennies.”

Révolution totale

Notre environnement actuel est déjà fortement influencé par les algorithmes d’intelligence artificielle, que ce soit dans les mécanismes de reconnaissance facile pour les smartphones, les suggestions proposées par les services de streaming ou les services de publicité des magasins en ligne. Pour les prochaines années, les gestionnaires restent généralement optimistes quant aux chiffres de croissance qui pourront être dégagés dans le segment. “L’intelligence artificielle est la disruption la plus importante sur le secteur technologique depuis le début de ma carrière, et peut être la plus significative depuis le dernier siècle, estime Brice Prunas. Et nous n’en sommes qu’au début, avec des trillions de dollars qui vont être diffusés dans l’économie. C’est une révolution qui modifiera en profondeur tous les secteurs d’activités.”

Jacobi Johannes, d’Allianz GI, rappelle que nous sommes encore au début du déploiement de l’intelligence artificielle dans nos vies, “avec des perspectives de croissance défiant notre compréhension et susceptibles d’offrir des opportunités significatives pour les investisseurs. L’intelligence artificielle reste un secteur qui dispose d’une grande capacité à innover, et à dégager des opportunités de croissance significatives sur un nombre de secteurs de plus en plus important. L’émergence de ChatGPT est symptomatique de ces bouleversements, et est de nature à changer fondamentalement notre relation avec internet et les services qui y seront proposés dans le futur”.