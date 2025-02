Les coupons des nouveaux bons d’État fixés à 1,47% (un an) et 2,03% net (10 ans)

Les coupons des bons d’État qui seront émis le 4 mars ont été fixés à 2,10% brut (1,47% net) pour celui à un an et à 2,90% brut (2,03% net) pour celui à 10 ans, annonce l’Agence fédérale de la Dette mercredi.

Le prix d’émission est fixé à 100% pour ces bons d’État.

La période de souscription se déroulera du vendredi 21 février au lundi 3 mars 2025 via les établissements placeurs, et jusqu’au vendredi 28 février via le service des Grands-Livres (avec réception des fonds au plus tard le 3 mars). La dernière émission remonte à décembre dernier.

Les bons d’États à un et huit ans avaient permis de récolter un total de 52,8 millions d’euros.