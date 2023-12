Les 5 actions préférées de… Frank Vranken (Edmond de Rothschild)

Comment se portent les actions boursières maintenant que les taux d’intérêt semblent avoir dépassé un pic ? Qu’en pensent les experts ? Voici les titres préférés de Frank Vranken, stratégiste en chef du gestionnaire d’actifs Edmond de Rothschild.

2023 a été une année synonyme de retour de la bourse, après de fortes chutes en 2022. Mais quelles sont les actions qui se distinguent, et à quoi faut-il faire attention ?

1/ Berkshire Hathaway

Objectif de cours : 400 dollars (cours actuel : 353 dollars, action de classe « B »)

La holding de Warren Buffett a récemment publié des résultats montrant le montant record de liquidités qu’elle a pu lever suite à la hausse des taux d’intérêt. La majeure partie de cet argent a été investie à court terme à des taux très attractifs. Buffett pourra sans doute compter sur ces liquidités dès que des opportunités d’investissement se présenteront. Investir dans Berkshire Hathaway est également un bon moyen de diversifier votre exposition au marché américain et de confier votre investissement à un expert financier chevronné.

2/ CTP NV

Objectif de cours : 16 euros (cours actuel : 15 euros).

CTP est une société immobilière néerlandaise qui possède, développe et gère des biens immobiliers pour les secteurs de la logistique et de l’industrie en Europe, principalement dans les pays d’Europe centrale et de l’est. La société bénéficie d’un potentiel de croissance important, soutenu par le développement du commerce électronique dans ces pays et la pénurie d’entrepôts en Allemagne. De plus, la société dispose d’une réserve foncière qui est sans doute la plus importante du secteur. La croissance du bénéfice par action est estimée à plus de 10 % pour les trois prochaines années.

3/ Microsoft

Objectif de cours : 410 dollars (cour actuel : 373 dollars)

Le cours de l’action du géant américain Microsoft a récemment atteint son plus haut niveau en bourse, et ce à juste titre. L’entreprise surfe sur la vague de l’intelligence artificielle, qu’elle a récemment réussi à mettre en œuvre dans sa suite Office. De plus, Microsoft a reçu le feu vert du régulateur américain de la concurrence pour racheter le géant des jeux vidéo Activision Blizzard, ce qui lui permettra d’occuper une position de leader dans un autre sous-secteur.

4/ Saint-Gobain

Objectif de cours : 70 euros (cours actuel : 62 dollars)

L’entreprise française de construction Saint-Gobain a su utiliser son pricing power pour gagner des parts de marché pendant la période de forte inflation, ce qui lui a permis de briller en bourse. De plus, la société pourrait bénéficier d’un soutien précieux de la part du gouvernement français, qui souhaite soutenir le secteur de la rénovation dans le cadre de la transition énergétique. Nous voyons cette vague d’investissement public se poursuivre encore un peu au profit de Saint-Gobain.

5/ Veolia

Objectif de cours : 33 euros (objectif moyen de Bloomberg Estimates ; cours actuel : 29 euros)

Le français Veolia est un acteur mondial des solutions innovantes pour la gestion de l’eau, le traitement des déchets et la gestion de l’énergie. La fusion avec Suez a renforcé la position de Veolia et augmenté son potentiel de croissance grâce à de nombreuses synergies. Les nombreuses périodes de sécheresse ont accru la nécessité de réparer les installations d’eau vieillissantes. Veolia participe au plus grand projet de construction d’Europe, les Jeux olympiques de Paris (5% du chiffre d’affaires), et dispose d’un carnet de commandes bien rempli jusqu’en 2024. 70% des revenus de l’entreprise sont indexés sur l’inflation dans leurs contrats, ce qui contribue à protéger les marges. Veolia offre une forte croissance des dividendes, sur la base d’un ratio de distribution de 70%, ce qui représente un rendement brut moyen de 4 à 5%. L’action se négocie assez bon marché à 12,09 fois ses bénéfices prévus pour 2024.

PAR LAURENS BOUCKAERT