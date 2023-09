En une décennie, le taux belge à 10 ans a atteint son plus haut niveau et dépasse désormais 3,5%. Au total, la hausse des taux de 2023 coûte déjà 11 milliards d’euros à l’État. Quelles sont les conséquences pour le consommateur?

Depuis plusieurs mois, les banques centrales relèvent leurs taux dans le but de refroidir l’économie et ainsi lutter contre l’inflation. La Belgique n’est pas épargnée: son taux à long terme ne cesse d’augmenter, pour atteindre, fin septembre, les 3,58%. Un taux qu’il n’avait plus atteint depuis 2012.

Or, cette nouvelle hausse est loin d’être une bonne nouvelle pour le Trésor belge qui doit payer des intérêts élevés sur l’argent qu’il emprunte sur les marchés financiers. Il s’agit également d’un revers pour les marchés boursiers et obligataires, mais pas seulement. Les entreprises et ménages sont eux aussi impactés. En particulier ceux qui veulent emprunter…

Crédits hypothécaires plus chers

L’évolution du taux à 10 aussi, aussi appelé l’OLO, reflète bien l’évolution du taux du crédit logement. Et pour cause, si le taux de l’OLO baisse, le taux d’intérêt du crédit logement baissera également, dans des conditions normales. Si le taux de l’OLO augmente, le taux du prêt hypothécaire augmentera également. Attention, cela ne concerne évidemment que les emprunts à taux variables et semi-variables. Le taux fixe est un taux invariable durant toute la durée du crédit, quelle que soit l’évolution des taux. Celui-ci ne sera donc pas impacté par l’inflation.

Un effet qui se voit depuis plusieurs mois déjà sur le marché belge. En deux ans, les mensualités à rembourser pour un crédit immobilier moyen sur 20 ans auraient grimpé de 40%. Début 2021, les meilleurs taux flirtaient avec le 1%. Ils tournent maintenant autour des 3,3 à 3,5% pour les plus intéressants. Et peuvent monter jusqu’à 5% et au-delà…

Une possible bonne nouvelle pour les épargnants

En temps normal, la hausse du taux à 10 ans est synonyme de bonne nouvelle pour les épargnants. Car si les intérêts pour les crédits augmentent, les intérêts sur l’épargne aussi. Mais là encore, tout dépend du secteur. Seules les banques ont le pouvoir de décider si elles augmenteront ou non leur taux d’épargne. Ces derniers mois, pressées par le politique et les clients, les banques ont joué le jeu et progressivement augmenté leurs taux d’intérêt sur les livrets. Encore récemment, Keytrade Bank a relancé « la guerre des taux ». Avec un compte d’épargne à 2,55%, Keytrade Bank rejoint le top 5 des taux belges les plus attractifs. À voir si cette nouvelle annonce encouragera les autres banques à faire de même…

Et les comptes à terme?

Outre les comptes d’épargne, cette hausse devrait également se refléter au niveau des taux des comptes à terme. Cela bouge déjà sur le front: Beobank a récemment lancé un compte à terme d’un an dont le rendement net s’élève à 2,84% et qui n’est assorti d’aucune condition supplémentaire. Argenta quant à elle offre du 2,81% nets sur son compte à terme à un an. Deutsche Bank propose un compte avec un rendement net de 2,87%, si et seulement si on y place au moins 100.000 euros. Et plus récemment encore, ING a proposé du 4%! Avec toutefois certaines conditions… Bref, le secteur bancaire fourmille, sans doute en partie encouragé par le succès du bon d’État.