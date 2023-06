Le Belge n’est plus le champion de l’épargne

Les Belges sont réputés pour avoir une brique dans le ventre, mais aussi pour amasser des sommes astronomiques sur leurs comptes épargne. Et pourtant…

La dernière étude d’HelloSafe, concernant l’épargne des Belges, souligne que s’ils ne sont pas mauvais épargnants, ils ne brillent pas vraiment non plus. Les Belges restent en effet dans la moyenne tant européenne que mondiale.

Pour cette enquête, le courtier en assurance a utilisé des chiffres provenant des comptes nationaux de la Banque mondiale et des fichiers de données des comptes nationaux de l’OCDE pour l’année 2021 (la dernière disponible à ce jour). Les taux d’épargne sont exprimés en pourcentage du PIB (produit intérieur brut). Il s’agit donc de l’ensemble de l’épargne détenue par les ménages rapportée au PIB de chaque pays.

Le Qatar, champion

HelloSafe a analysé ces données, concernant l’épargne de 132 pays de par le monde, afin de désigner le champion mondial de l’épargne. C’est le Qatar qui remporte le sacre, avec un taux de 51,4% du PIB, devant le Brunéi (49,7%) et les îles Vanuatu (48,4%). La Belgique se hisse à la 51e position, avec un taux d’épargne de 26,44% en 2021.

Quant aux pays les « plus dépensiers », ou plutôt qui n’arrivent pas à épargner, HelloSafe pointe les îles Tonga (4,6% de taux d’épargne) et la Guinée (1,9%). Le Liban avec un taux d’épargne négatif (-2,8%) ferme la marche des pays où le taux d’épargne est le plus faible dans le monde.

Dans la moyenne européenne

Au niveau européen, la Belgique avec ses 26,4% se trouve aussi dans la moyenne, à la 11e position sur 27. Sur la première marche du podium épargne trône l’Irlande (38,95% du PIB), suivie du Danemark (32%), de la Suède (31,2%), de l’Allemagne (30,7%) et l’Estonie (30,6%).

A signaler que le taux d’épargne de l’Irlande est 3,6 fois plus élevé que celui de Grèce, le pays de l’UE avec le plus petit taux d’épargne en rapport du PIB (10,7% du PIB), Chypre (11,4%), la Roumanie (19%), la Slovaquie (19%) ainsi que le Portugal (19,2%).

Des explications à la hausse de l’épargne

Si on place le taux de l’épargne des Belges en comparaison avec celui de l’Union européenne, on observe trois périodes. La première période de 2011 à 2016, où le taux d’épargne belge est plus élevé que celui de l’ensemble de l’Union européenne. De 2017 à 2019, la tendance s’inverse. En 2021, tant la Belgique que l’Union européenne ont enregistré une augmentation significative de leurs taux d’épargne par rapport aux années précédentes.

On peut chercher une explication à cette remontée des taux d’épargne dans la prudence accrue des ménages en raison des incertitudes économiques. En effet, à peine sorties de la pandémie de Covid, les économies des différents pays européens se sont pris de plein fouet la guerre en Ukraine, les pénuries des chaînes d’approvisionnement ainsi que la flambée des prix de l’énergie.