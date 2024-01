Janvier, date-clé pour l’épargne: que vous rapporte votre compte?

Vos comptes d’épargne vous rapportent de l’argent. En janvier, les banques vous paient une rémunération: les intérêts. A quoi vous attendre?

La plupart des comptes d’épargne rapportent des intérêts sur l’argent que vous épargnez. Mais attention, s’il s’agit d’un compte non réglementé, celui-ci n’offre souvent qu’un taux d’intérêt unique. Le montant déposé sur ce compte d’épargne génère alors des intérêts dès le premier jour. À l’inverse, s’il s’agit bien d’un compte réglementé – le plus courant en Belgique -, vous percevez deux types d’intérêts: un intérêt de base et une prime de fidélité. Le mois de janvier s’avère intéressant puisque c’est à ce moment-là que les intérêts de certains comptes d’épargne sont versés. Récapitulatif.

Le taux de base, toujours en janvier

Selon Wikifin et Test-Achats, les intérêts liés aux taux de base sont généralement versés autour du 1er janvier. Le fruit de votre épargne va dépendre de plusieurs facteurs:

le montant qui se trouve sur votre compte;

qui se trouve sur votre compte; la durée pendant laquelle l’argent est resté sur votre compte;

pendant laquelle l’argent est resté sur votre compte; et bien sûr, le taux en question: votre banque peut adapter le taux de base à tout moment, du moment qu’elle en informe ses clients.

Ex: Vous avez déposé 5000 euros sur votre compte d’épargne le 1er janvier 2023, et vous n’y avez pas touché pendant 12 mois. Le taux de base s’élève à 1,3%. Voici le calcul à faire: 5000 x 1,3% x 12/12. Vous obtiendrez alors 65 euros le 1er janvier 2024.

La plupart (si pas tous) des comptes d’épargne réglementés proposent une prime de fidélité. Il s’agit d’intérêts versés uniquement pour les sommes qui sont restées sur votre compte pendant 12 mois. À partir du moment où vous effectuez votre versement, le taux de cette prime ne change plus durant ces 12 mois, quand bien même la banque l’a augmenté 1 ou 2 mois plus tard. Une fois acquise, cette prime est payée le 1er jour du trimestre qui suit (janvier, avril, juillet ou octobre). Le 1er janvier, vous ne touchez donc que les primes acquises entre octobre et décembre. Bonus: si vous laissez cet argent sur votre compte d’épargne, il vous rapportera à son tour des intérêts.

Ex: Reprenons les 5000 euros de notre exemple précédent. Vous avez versé ce montant sur votre compte d’épargne le 1er octobre 2022 et n’y avez plus touché jusqu’au 1er octobre de l’année suivante, soit 12 mois. Vous avez bel et bien droit à votre prime de fidélité. Si celle-ci est de 1%, voici le calcul à faire: 5000 x 1% x 12/12. Vous obtiendrez donc 50 euros. Mais attention, cet argent n’est pas versé immédiatement (pas en octobre donc), mais le 1er jour du trimestre suivant, soit le 1er janvier.

Fiscalité: gagner de l’argent coûte aussi de l’argent

Petite subtilité: les intérêts produits par votre compte d’épargne sont exonérés d’impôts si et seulement si ceux-ci ne dépassent pas 1020 euros par personne et par an. Si le compte est au nom de deux personnes mariées ou cohabitantes légales, le plafond monte à 2040 euros par an. Au-delà de cette limite, votre banque prélève un précompte de 15% sur le montant. En 2024, le plafond des intérêts exonérés sur les livrets d’épargne est en effet passé de 980 à 1020 euros. Il s’agit de la première augmentation depuis 2019.

Attention, si cela n’a pas déjà été fait par votre banque, n’oubliez pas d’indiquer le total de vos intérêts dans votre prochaine déclaration d’impôt.

N’oubliez pas les frais Important à savoir: la banque facture parfois des frais sur les comptes d’épargne. Notamment pour assurer le montant qui y est déposé, ou pour l’envoi éventuel de courriers ou d’extraits de compte. Il faut donc en tenir compte pour évaluer ce que vous rapporte effectivement votre épargne.

