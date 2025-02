ING, BNP Paribas Fortis… : votre compte d’épargne rapporte de moins en moins

Le mouvement s’accélère depuis le début de l’année : les baisses de taux sur les comptes d’épargne s’enchaînent, à l’image de BNP Paribas Fortis et ING qui abaissent une fois de plus le rendement de leurs livrets.

Avec la baisse des taux de la BCE et une inflation qui fait de la résistance, épargner devient de moins en moins rentable pour les ménages. Après ING, voilà que BNP Paribas Fortis (y compris ses marques Fintro et Hello bank !) va à son tour raboter le rendement taux de ses comptes d’épargne.

Dès ce 1er mars, le compte d’épargne classique verra son taux de base passer de 0,50 % à 0,40 % alors que la prime de fidélité recule de 0,25 % à 0,20 %. Le taux de base du compte d’épargne Plus diminuera quant à lui de moitié pour passer de 0,50 % à 0,25 %, alors que la prime de fidélité restera fixée à 1 %.

L’annonce fait suite à celle d’ING en début de semaine de revoir ses conditions à la baisse. Mardi, la banque au lion orange a fait savoir qu’elle réduirait à nouveau les taux de ses comptes d’épargne. A partir du 1er mars, le taux de base annuel de son Savings Account s’élèvera à 0,10 % et la prime de fidélité annuelle à 1,40 %, contre 0,25 % et 1,50 % actuellement. Son compte Tempo (versement maximum de 500 euros par mois) offrira, lui, un taux de base annuel de 1,00 % et une prime de fidélité annuelle de 1,50 %, contre 1,05 % et 1,70 %.

Idem chez les challengers

Justifiant ces baisses de rémunération par les évolutions de marché, les grandes banques ne sont pas les seules à tailler dans leurs tarifs. Du côté des challengers aussi, les rendements sont à la baisse, même s’ils restent nettement plus intéressants que dans les grands réseaux. Exemple chez MeDirect qui n’échappe pas non plus au mouvement.

Après avoir proposé des taux alléchants pendant longtemps, la banque en ligne a abaissé à plusieurs reprises ses taux d’intérêt en seulement quelques mois. Depuis le 30 janvier, son compte d’épargne Essentiel (limité à 25.000 euros) est passé de 2,3 % à 2 %, tandis que ses comptes Fidelity et Dynamic ont également été revus à la baisse. Des offres qui ne figurent plus parmi les meilleures du marché. Marché au sommet duquel trône désormais le compte Rythme de la petite banque gantoise vdk (1,35 % de taux de base + 1,70 % de prime de fidélité), mais pour des versements mensuels limités à 500 euros.