Jusqu’au 19 février prochain, vous pouvez souscrire à une nouvelle obligation de 5 ans de l’exploitant de bornes de recharge Fastned. Un investissement intéressant pour les épargnants belges?

Pour la deuxième fois depuis septembre, Fastned émet une obligation d’une durée de cinq ans, avec un taux d’intérêt brut de 6% par an. Un acte loin d’être désintéressé puisque la société souhaite lever des capitaux et ainsi éponger une partie de sa dette. Et pourquoi pas aussi financer l’expansion de son réseau, du moins si elle parvient à récolter une somme suffisante. Mais que cache ce rendement aux premiers abords très intéressant?

Un coupon annuel de 4,16%

Pour y souscrire, nul besoin de passer par un intermédiaire: il suffit de se rendre sur le site de Fastned. Vous y trouverez un formulaire à compléter avec le nombre d’obligations que vous désirez acheter. Les obligations sont disponibles par coupures de 1000 euros. Le paiement se fait via Bancontact ou par virement bancaire.

Si votre dépôt est inférieur à 50.000 euros – l’équivalent donc de 50 obligations -, vous serez soumis à des frais d’émission uniques de 0,25%. Ceux-ci seront prélevés sur le premier paiement d’intérêts. Au-delà de ce plafond, c’est gratuit. Attention néanmoins, une transaction sur la plateforme est pour l’instant limitée à 50 coupures. Si vous souhaitez investir davantage, il faudra procéder à plusieurs transactions. Les différents paiements seront fusionnés en une seule souscription.

Les détenteurs d’obligations reçoivent un coupon annuel de 4,16%, une fois le précompte mobilier de 30% déduit. Petite précision: ces obligations ne sont pas cotées sur Euronext. Les intéressés pourraient donc avoir plus de difficultés à les vendre avant leur date d’échéance.

Plus rentable mais plus risqué

4,16%, une offre alléchante. Ce taux est en effet deux fois plus élevé que celui du bon d’État à 5 ans proposé en décembre. Mais investir dans des obligations est bien plus risqué pour l’épargnant belge. Pourquoi?

Le paiement des coupons et le remboursement de la somme ne sont pas garantis. Il existe un large éventail de facteurs qui, individuellement ou collectivement, pourraient entraîner l’incapacité de l’émetteur à effectuer tous les paiements dus. Notamment une augmentation du prix de l’électricité renouvelable ou encore un marché concurrentiel qui pèserait sur les activités et bénéfices du groupe.

Au-delà des risques liés aux activités du groupe, il existe également un risque de faillite. Fastned reconnaît dans un communiqué de presse que l’entreprise n’est actuellement pas rentable. Et même si le rendement net (4,20%) versé par Fastned est élevé par rapport à d’autres obligations – ce qui en fait une obligation à risque – « ce n’est pas assez pour compenser le risque élevé associé à Fastned », prévient Test-Achats. Et pour cause: « Fastned ne dégage pas (encore) de bénéfices de ses activités ».

