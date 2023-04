Épargner auprès de l’État, via un compte e-DEPO, vous rapporte 3,1% d’intérêt depuis ce 1er avril. Une offre bien plus avantageuse que n’importe quelle banque belge. Vraiment?

Non, il ne s’agit pas d’un poisson d’avril: la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) de l’État belge a bien augmenté le taux d’intérêt du compte e-DEPO au-delà de 3%. Un taux qui peut sembler énorme au regard des tendances actuelles: une seule et unique banque belge propose aujourd’hui un rendement de 2%… maximum! Ce pourcent supplémentaire – aussi faible soit-il – peut déjà faire toute la différence. De quoi vous encourager à confier votre épargne à l’État? Comme pour tout produit, un avantage peut cacher quelques inconvénients… Voici ce que vous devez savoir avant de vous lancer.

3%? Pas vraiment…

Premier piège: des 3,1% de rendement promis, vous n’en obtiendrez réellement que 2,17%. Toujours mieux que les 2% offerts par la Santander Consumer Bank, mais un sacré trou dans les gains malgré tout. Comment expliquer cette « perte » de 0,93% d’intérêt? C’est bien simple: faire des transactions avec l’État coûte toujours de l’argent, et ce cas-ci ne fait pas exception. Le Trésor récupère une partie de vos gains. Contrairement au compte d’épargne, les intérêts du compte e-DEPO sont en effet soumis à un précompte mobilier de 30%. Le rendement net offert en ce moment s’élève donc à 2,17%.

Un rendement instable

Jusqu’en juin, ce compte ne rapportait… rien. Aujourd’hui, son rendement s’élève à 3,1%. Du jour au lendemain, vos économies peuvent perdre de leur intérêt (littéralement). Et pour cause: le taux d’intérêt du compte e-DEPO est en effet adapté chaque mois, en fonction du rendement de l’emprunt d’État belge à 1 an. Un rendement actuellement à la hausse en raison de l’augmentation des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE).

Des délais rigides et pas nécessairement à l’avantage du client

Vous comptez faire un dépôt le 1er mai afin de « maximiser votre placement » le plus tôt possible? Oubliez cette idée tout de suite: chaque dépôt ne commence à produire des intérêts qu’à partir du premier jour du mois suivant la date du dépôt. Bref, si vous déposez votre argent sur un compte e-DEPO le 1er mai, les intérêts courront seulement à partir du 1er juin. Il est donc plus intéressant d’ouvrir un compte d’épargne de l’État vers la fin du mois.

À l’inverse, le calcul des intérêts s’arrête le dernier jour du mois qui précède celui durant lequel vous retirez votre capital. Ainsi, si l’État vous rembourse votre épargne le 28 juin, les intérêts seront calculés comme si vous l’aviez retiré le 1er juin. Vous perdez donc un mois d’intérêt.

Un placement de 12 mois minimum

Pour espérer percevoir des intérêts, il faut laisser son argent « dormir » sur le compte e-DEPO pendant au moins un an. Les montants qui restent en compte moins de douze mois ne reçoivent aucune rémunération.

Autre contrainte: les intérêts sont versés chaque 1er janvier. Admettons que vous ouvriez un compte d’épargne de l’État le 28 avril 2023 pour y déposer un montant le 1er mai 2023. Vous ne percevrez les intérêts que le 1er janvier 2025, soit plusieurs mois après qu’ils aient été acquis en mai 2024.

Le compte e-DEPO est-il intéressant pour vous?

Malgré ses désavantages, le compte e-DEPO reste une alternative intéressante aux comptes d’épargne des banques, moyennant certaines contraintes à respecter:

Si vous comptez faire de nombreux dépôts et retraits, ce compte n’est pas intéressant pour vous. Car même si vous pouvez ouvrir plusieurs comptes e-DEPO, vous n’allez certainement pas en ouvrir 25 différents. Il vaut donc mieux opter pour un compte d’épargne offrant un taux de base élevé.