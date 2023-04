Des milliards en moins sur les comptes courants

Alors que, depuis le printemps 2021, il y avait plus d’argent sur les comptes à vue que sur les comptes épargne, la tendance s’est, semble-t-il, inversée. C’est en partie dû au fait que l’épargne a retrouvé un peu de lustre, mais pas seulement.

Pendant tout un temps, la différence entre le compte épargne et le compte courant était si minime que beaucoup n’ont plus pris la peine de transférer leur argent du second vers le premier. Ils laissaient simplement leur argent sur leur compte courant. Le pic ayant été atteint en juin 2022. Car s’il ne rapporte rien de cette façon, l’argent ne rapportait guère plus sur le compte épargne. Il affichait un taux plancher de 0,11% (taux de base de 0,01% + prime de fidélité de 0,10%) depuis plusieurs années. Ce qui veut dire que si on retirait son argent dans l’année, on ne touchait que 0.01%. Pas de quoi motiver les troupes on en conviendra.

L’épargne a retrouvé un peu de son rendement

Mais depuis que la BCE a décidé la hausse des taux directeurs durant l’été 2022, la tendance s’est, semble-t-il, inversée. L’épargne ayant retrouvé, un peu, de son rendement, les comptes à vue ont fondu. Et pas qu’un peu puisque les ménages, institutions et entreprises belges ont depuis l’été retiré 34 milliards d’euros de leurs comptes à vue selon De Standaard et les derniers chiffres de la BNB.

Les comptes épargnes restent stables

Si les comptes à vue fondent, l’argent ne va pas pour autant sur les comptes épargnes qui restent relativement stables. Ce qui fait dire au Standaard que l’argent a probablement rejoint d’autre sorte de comptes comme les comptes à termes ou les fonds d’état.

Deux formes d’épargne qui ont connu un réel succès ces derniers mois. L’argent peut aussi en partie avoir « fondu » à cause des dépenses qui augmentent. Une grande partie des montants comptés sur les comptes-courants vient en effet des entreprises qui ont vu leurs charges, notamment salariales, exploser à cause de l’inflation.