De plus en plus de couples adaptent leur contrat de mariage

En 2024, 30.693 couples belges ont fait adapter leur contrat de mariage chez le notaire. Ce nombre est en augmentation depuis plusieurs années, écrit De Zondag sur base de chiffres de Notaire.be. Il s’agissait de 25.713 contrats en 2022 et de 26.463 en 2023.

Les chiffres varient considérablement d’une région à l’autre. Ainsi, 26.044 couples étaient flamands, 3.718 wallons et 931 bruxellois. “Les personnes qui se marient sans contrat de mariage tombent sous le régime de la communauté légale“, explique le porte-parole de Notaire.be, Bart van Opstal. “Ce système crée un patrimoine commun et deux patrimoines distincts. Les partenaires gèrent chacun leur propre patrimoine et gèrent ensemble un patrimoine commun qui comprend les revenus.”

L’an dernier, 14.961 nouveaux contrats de mariage ont été conclus en Belgique. C’est le nombre le plus élevé des cinq dernières années. Ils concernaient 8.855 couples flamands, 4.527 couples wallons et 1.579 couples de la Région de Bruxelles-Capitale.