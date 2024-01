Westvleteren : cette bière ultra désirée n’a jamais été aussi facile à obtenir

Obtenir une bière trappiste Westvleteren était, jusqu’il y a peu, presque mission impossible. Aujourd’hui, on peut la commander en ligne et même de se la faire livrer.

Il a suffi qu’un site web américain déclare en 2005 que la bière trappiste 12 Westvleteren soit la « meilleure bière du monde » pour que tout le monde se jette dessus. Mais, voilà, l’offre était très, très, loin de suivre la demande. Objet de tous les désirs, cette bière va se muer en Graal de tout buveur de bière. Beaucoup en rêvaient, peu avaient eu l’immense honneur d’en boire. D’autant plus qu’il fallait la commander par téléphone, sans garantie de succès, et aller la chercher sur place.

La rage est telle que la bière fait l’objet d’un véritable trafic. Le breuvage pouvant atteindre des sommes folles sur le marché noir, certains n’hésiteront pas à élaborer de folles stratégies pour en obtenir plus.



Aujourd’hui, la folie est quelque peu retombée. Et si la demande reste supérieure à l’offre ( 7.500 hectolitres annuels brassés que 50 jours par an), c’est aussi parce qu’elle est beaucoup plus facile à trouver. L’Abbaye s’est en effet dotée depuis 2019 d’un système informatique qui permet de commander en ligne. Le système dispose d’une « salle d’attente intelligente » qui donne priorité à ceux qui commandent de façon régulière. Les plus de 120.000 clients sont en effet triés en fonction de leur historique. Les 19 moines de l’abbaye ont donc clairement décidé de s’attaquer aux abus. Ils rappellent que la bière est destinée à la consommation privée. Face aux excès de certains, plus de 1000 comptes ont ainsi été bloqués.

Il existe trois bières trappistes de Westvleteren. Avec 50 % des ventes, la « 12 », la plus lourde, reste de loin la plus populaire. Aujourd’hui, ce seraient près de 20 000 buveurs de bière qui passent commande sur le site web. Une grosse moitié vient de Flandre. Pour les aficionados qui viennent de plus loin, il est aujourd’hui même possible de se faire livrer (avec supplément).