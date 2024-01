Voyages : les “copies”, la tendance pour 2024 ?

Le phénomène vient du réseau TikTok, où une trend montre comment remplacer un produit de luxe par un produit similaire.

Et il inspire de plus en plus de gens en vacances, montre une étude du site Expedia sur les tendances en 2024. Les voyageurs choisissent ainsi des destinations qui ressemblent à un endroit connu mais qui se révèlent bien moins saturées de touristes… et moins chères.

Viser Leyde ou Valence au lieu de se ren­dre à Amsterdam ou à Barcelone, par exemple. Ou l’Alentejo au Portugal à la place de la Toscane ou la Provence. Ou encore les Alpes slovènes plutôt que suisses.

L’occasion de faire de belles découvertes… et de prendre d’aussi jolis clichés.