Carte des communes de Belgique qui présentent le revenu moyen le plus élevé

Le revenu moyen des Belges a dépassé la barre des 20.000 euros en 2021, rapporte jeudi l’office de statistique Statbel. Le revenu net imposable atteignait en moyenne 20.357 euros, contre 19.671 un an plus tôt. La Flandre reste la région où les revenus sont les plus élevés.

Avec un montant de 21.776 euros, le revenu moyen des Flamands dépassait de 7% la moyenne nationale. Les habitants de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale disposaient de moyens financiers nettement moindres: 19.192 euros pour les Wallons (5,7% en deçà de la moyenne belge) et 16.068 pour les Bruxellois (21,1% de moins sur base annuelle).

Comme lors des années précédentes, la province du Brabant flamand présentait le revenu moyen par habitant le plus élevé en 2021 (23.527 euros par habitant), devant le Brabant wallon (23.442 euros) et la Flandre orientale (22.073 euros).

Les communes bruxelloises sous la moyenne

Laethem-Saint-Martin, dans la province de Flandre orientale, abritait en 2021 les revenus les plus élevés avec une moyenne de 33.249 euros par habitant. La commune devançait Keerbergen et Knokke-Heist. La première wallonne était Lasne, à la sixième place (29.530 euros par habitant).

Les communes bruxelloises figuraient principalement à l’autre extrémité de l’échelle, constate Statbel. Avec une moyenne de 11.082 euros, Saint-Josse-ten-Noode affichait les revenus les plus faibles, à 45,6% sous la moyenne nationale. Molenbeek-Saint-Jean, Anderlecht, Farciennes, Dison, Koekelberg et Schaerbeek étaient les six autres communes dont le revenu moyen par habitant se situait au moins 30% en deçà de la moyenne nationale.