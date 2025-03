Après une forte croissance, le secteur du vrac en Wallonie et à Bruxelles fait face à une baisse de chiffre d’affaires due à la crise et à la hausse des coûts. Le Mois du Vrac et du Réemploi organisé tout au long de ce mois de mars vise à promouvoir cette consommation durable à travers des événements et des actions collectives.

Le secteur de la distribution bio, vrac et circuit court en Wallonie et à Bruxelles a connu des évolutions notables ces dernières années. Selon le Baromètre 2024 du secteur, basé sur un sondage réalisé en février 2024 auprès de 30 commerces (soit environ 10 % des acteurs du secteur), les chiffres montrent une dynamique contrastée. Alors que 70 % des points de vente ont enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires en 2023, le secteur du vrac a connu des défis significatifs depuis 2022, notamment une baisse de 30 % du chiffre d’affaires par rapport à 2021, due à la crise économique et à la hausse des coûts énergétiques.

Lire aussi | Santé et durabilité: les bons et les mauvais élèves du secteur alimentaire en Belgique

Le vrac face aux défis économiques



Entre 2018 et 2021, le nombre de magasins spécialisés dans le vrac a augmenté fortement. Ils sont passés de 150 à 218 magasins en Wallonie. Cette croissance a ensuite été freinée par la crise économique. De nombreux consommateurs, soucieux de leur pouvoir d’achat, se sont tournés vers des solutions perçues comme plus abordables, notamment les grandes surfaces. Pour répondre à cette situation, certains magasins vrac ont diversifié leur offre et renforcé leur communication pour attirer une clientèle plus large.

Lire aussi | Alimentation : des prix en hausse en 2025

Le Mois du Vrac et du Réemploi : une initiative clé



Face à ces enjeux, le Mois du Vrac et du Réemploi, organisé du 1er au 31 mars 2024, se présente comme un événement important pour promouvoir la consommation en vrac et le réemploi des emballages. Inspiré d’une initiative française, cet événement mobilise commerces, entreprises et collectivités à travers des ateliers, dégustations, promotions et animations. Avec plus de 2.000 événements organisés en France et en Belgique, une audience de 7 millions de personnes touchées sur les réseaux sociaux, et plus de 50 retombées médiatiques, cette campagne sensibilise le public à l’importance de réduire les emballages à usage unique. L’association ConsomAction, qui fédère les acteurs du vrac en Belgique, soutient activement le Mois du Vrac et du Réemploi.