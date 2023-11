Télécoms : Comment économiser plus de 300 euros sur sa facture

Les consommateurs belges peuvent économiser plus de 300 euros par an en comparant les prix des services de télécommunications fixes ou des forfaits avec les services fixes et mobiles selon l’IBPT, le régulateur des télécommunications.

L’Institut belge des services postaux et des télécommunications constate que « les consommateurs de télécommunications restent largement passifs lorsque les opérateurs modifient leurs plans tarifaires. » Le régulateur fédéral a souligné l’inertie des consommateurs dans son enquête annuelle, révélant qu’en réponse à une modification de leur plan tarifaire à l’initiative de leur opérateur, seuls 2% des répondants avaient changé d’opérateur télécom.

La récente analyse du marché mobile de l’IBPT a montré qu’il était possible de réaliser d’importantes

économies en comparant l’ensemble des offres disponibles et en faisant davantage jouer la concurrence. Les économies annuelles maximales possibles par rapport à ce que l’on paierait au minimum

chez un opérateur historique peuvent en effet aller jusqu’à 120 €.

L’étude du régulateur fédéral démontre également que les opportunités d’économies les plus importantes concernent les consommateurs mixant des services fixes (Internet, télévision, téléphonie fixe) et des services mobiles, ce qu’on appelle des “offres convergentes” : celles-ci représentent 64 % des packs détenus par les clients belges.

Recourir à plusieurs marques en prenant un opérateur différent pour leurs besoins fixes (Internet, télévision, téléphonie fixe) et leurs besoins mobiles permet en effet d’élargir l’éventail des choix. En optant pour une « solution panachée », les économies annuelles maximales possibles varient de 170€ à 353€.