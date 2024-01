Supermarchés: quels prix des aliments en 2024 ?

Dans les rayons des supermarchés, les prix ont fortement augmenté ces deux dernières années. De 29% selon Testachats, de 23% selon ING. En cause : la guerre en Ukraine et la hausse des prix de l’énergie et des matières premières, tout comme les hausses de salaires.

Mais en 2024, les choses devraient revenir à la normale. Les prix ne devraient plus augmenter lors du premier semestre, explique l’économiste en chef d’ING, Peter Vanden Houte: « Cette inflation nulle est due à la situation économique actuelle caractérisée par la faiblesse des prix de l’agriculture, des produits de base et de l’énergie ». Mais comme le rappelle l’économiste, la prévision ne tient pas compte d’éventuels « facteurs… imprévisibles ».

A noter que sur la deuxième moitié de l’année, les prix pourraient augmenter à nouveau, mais seulement de 1 à 2%.