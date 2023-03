« Stop à la pénurie de distributeurs de billets », plaide Test-Achats: où peut-on encore retirer du cash? (infographie)

2240 points CASH d’ici fin 2024, tel est l’objectif de Batopin qui reste au cœur des critiques. Il faut dire, ce projet produit déjà des effets… négatifs: il est de plus en plus difficile de trouver du cash en Belgique. Raison pour laquelle Test-Achats, Financité et Okra ont décidé d’unir leur force en lançant une pétition.

À l’origine du projet Batopin? Le constat des quatre plus grandes banques belges: les paiements numériques se multiplient, l’utilisation du cash se raréfie. Au point de disparaître? Si une société 100% sans cash n’est pas encore pour demain, force est de constater que les Belges privilégient l’usage de leur carte bancaire. La Belgique est même devenue l’un des quatre pays de la zone euro où les paiements par carte ont supplanté les transactions en liquide.

Mais il est bon de préciser que le portefeuille du Belge moyen ne reste pas totalement vide puisqu’il contient en début de journée environ 97 euros en espèces sonnantes et trébuchantes. La diminution du nombre de distributeurs en fait donc pester plus d’un… D’autant que l’accès à l’argent liquide reste un droit fondamental, en particulier pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas encore toutes les spécificités du paiement numérique. Et de rappeler que les technologies ne sont pas non plus indéfectibles. Le cash n’a donc pas complètement perdu sa raison d’être.

Moins de 4000 appareils d’ici 2024

Mais les banques ne l’entendent pas de cette manière: les agences ferment leurs portes, et emportent avec elles les distributeurs qui y sont implantés. De toute l’Europe, c’est en Belgique que le nombre de distributeurs de billets a le plus baissé ces cinq dernières années. En 2017, on comptait encore plus de 8000 appareils disséminés sur le territoire. En 2021, il n’en restait déjà plus que 5900. Et l’avenir s’annonce encore plus sombre…

« D’ici la fin 2024, entre les fermetures d’agences et la mise en œuvre du projet Batopin, moins de 4000 appareils devraient être disponibles, dont 2240 points CASH Batopin », regrette Test-Achats, qui souligne qu’il faudra parcourir de plus longues distances pour y accéder. Car si le réseau de distributeurs automatiques de billets promet l’implantation d’au moins un appareil dans un rayon de cinq kilomètres autour de chez vous, la réalité est tout autre. C’est une erreur de calcul, déplore Test-Achats: « Les promoteurs du projet appliquent cette distance à vol d’oiseau alors que, par la route, le nombre de kilomètres à parcourir est souvent beaucoup plus important ».

Sans compter que certaines banques considèrent ces points CASH Batopin comme « externes à leur réseau » et font donc parfois payer des frais à certains de leurs clients quand ils retirent de l’argent de leur propre compte.

Une pétition

Par conséquent, un sentiment de profond désarroi et de mécontentement règne. Test-Achats, le mouvement des personnes âgées Okra et l’ONG Financité reçoivent de nombreuses plaintes de consommateurs qui veulent pouvoir récupérer leur argent.

Et même si des pourparlers sont actuellement en cours entre les représentants du gouvernement et le secteur bancaire, les trois organisations prennent les devants pour tenter d’accélérer le mouvement en lançant une pétition.

Elles demandent aux Ministres Van Peteghem, Dermagne et Bertrand:

qu’il soit immédiatement mis fin à toute nouvelle suppression de distributeurs ;

de distributeurs ; que l’on revienne au minimum au nombre d’appareils présents au 31 décembre 2021 répartis équitablement dans tout le royaume ;

répartis équitablement dans tout le royaume ; qu’à défaut d’accord acceptable et contraignant, le gouvernement fédéral passe sans tarder par la voie législative.

Pour signer la pétition, rendez-vous sur ce lien.