Qu’est-ce qui change en octobre pour vos finances?

Taxes, énergie, fiscalité, consommation, télécommunications, épargne… Certains tarifs vont changer ce premier octobre. Quel en sera l’impact sur votre portefeuille?

Mauvaise nouvelle pour les clients de Voo, les tarifs des abonnements mobiles vont augmenter. Il faudra débourser 2 euros de plus par mois, que l’on dispose d’un abonnement sec ou compris dans un pack. Néanmoins, l’opérateur augmente aussi les datas disponibles. Celles-ci vont doubler, au moins, passant de 5 GB à 10, de 15 à 30 et de 30 à 90.

Pour les citoyens bénéficiant du tarif social en matière d’énergie, octobre sera plus contrasté. Les prix du gaz augmentent de 9%, passant à 4,9 cents le kWh (TVA comprise). Mais une légère baisse du prix de l’électricité est en vue: le tarif (monohoraire) passe à 21,6 cents le kWh (jour: 21,9 et nuit: 21,2). Soit le niveau le plus bas en deux ans.

Du côté bancaire, Santander a, lui, augmenté ses taux d’épargne et primes de fidélité ce 25 septembre. Son compte Vision Max passe à 2,85% et redevient le plus rémunérateur du marché. Mais il faut déposer entre 125.000 et 200.000 euros pour bénéficier de ce taux. Le compte Vision passe à 1,85% et Vision Plus à 2,65%.

Les courses risquent par ailleurs de devenir (encore ) plus chères: la taxe fédérale sur les emballages des boissons augmente ce dimanche. Elle rapporte aujourd’hui 345 millions d’euros à l’Etat et ce montant s’élèvera donc bientôt à près de 400. Reste à voir comment cette hausse se répercutera sur les prix en rayon.

On terminera en rappelant aux indépendants distraits et citoyens disposant de revenus professionnels étrangers qu’ils ont jusqu’au 18 octobre pour remplir leur déclaration fiscale.