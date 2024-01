Quel supermarché a le plus augmenté ses prix ?

L’inflation alimentaire n’a cessé d’augmenter cette année dans les rayons des supermarchés. Certains distributeurs ont augmenté leurs prix plus que d’autres.

Dans les rayons des supermarchés, l’augmentation des prix de l’énergie, des matières premières et des emballages s’est traduit par une hausse du ticket de caisse. A ce titre, certains distributeurs ont augmenté leurs prix plus que d’autres. Colruyt, par exemple, a enregistré une hausse de 30% en moyenne depuis 2022. Chez Carrefour, les prix ont augmenté de 24,7% et chez Delhaize de 22% selon une analyse réalisée par l’application PingPrice, qui a comparé l’évolution des prix de 50 marques connues au cours des deux dernières années chez les trois plus grands détaillants alimentaires belges.

Malgré l’augmentation Colruyt reste le moins cher, mais les écarts de prix se réduisent. La différence la plus notable à cet égard est observée chez Delhaize dont les prix avaient augmenté de 22,5 % en 2022, alors qu’ils sont restés stables ou ont légèrement baissé en 2023. Cela peut s’expliquer par les grèves et problèmes d’approvisionnement que le distributeur a connu à la suite de l’annonce de son plan de franchisation.

Marque A et MDD en hausse

La hausse de prix se confirme également pour les marques de distributeur. Chez Carrefour, ces dernières sont devenues 21,3% plus chères en moyenne, contre 17,98% chez Colruyt et 13,57% chez Delhaize. Les marques de premier prix ont encore plus augmenté : Simpl (Carrefour) a augmenté de 27,63%, 365 de Delhaize a augmenté de 23,71% et Everyday de Colruyt a limité l’augmentation à 18,03%.

Les marques A ont elles aussi continué d’augmenter leur prix. Campina enregistre la plus forte hausse suivie par Vandemoortele, Materne, Hak et LU. Les négociations entre producteurs et distributeurs s’annoncent encore compliquées.