Pourquoi les lasagnes surgelés pourraient-elles disparaitre des rayons

L’entreprise alimentaire What’s Cooking ? (anciennement Ter Beke), basée en Flandre orientale, rencontre des problèmes d’approvisionnement en tomates pour préparer ses lasagnes, a affirmé mardi le CEO Piet Sanders. L’offre de viande de porc est également en baisse « structurelle ».

Le producteur de produits alimentaires salés, connu pour ses salamis et ses lasagnes Come a Casa, est un gros acheteur de tomates et d’autres légumes tels que les poivrons ou les aubergines. Ceux-ci sont utilisés, entre autres, dans les milliers de lasagnes et autres plats préparés fabriqués par l’entreprise.

Mais l’achat de tomates, autrefois simple, est désormais devenu problématique. « La raison principale est la grande sécheresse qui a sévi dans le sud de l’Europe cette année et l’année dernière. L’époque où l’on pouvait acheter des volumes sans souci est révolue », a expliqué Piet Sanders.

Face à cette pénurie, le groupe a dû se tourner vers des fournisseurs hors Europe, et la production en pâtit. « Nous n’avons pas encore dû fermer d’usines, mais il arrive que nous devions revoir les plannings », a regretté le CEO.

L’approvisionnement en viande de porc donne également des sueurs froides à l’entreprise. Le prix de cette matière première a doublé ces dernières années et a atteint un record. L’offre de viande de porc a diminué, ce qui fait grimper les prix. « Il y a moins de volume, en partie à cause du problème de l’azote », a déploré Piet Sanders. « Je pense qu’une réduction structurelle de l’offre se profile à l’horizon.

What’s Cooking ? a réalisé un chiffre d’affaires de 781 millions d’euros et un bénéfice de 4,5 millions d’euros en 2022. Le groupe alimentaire était sur le point d’acquérir son concurrent Imperial, mais a décidé en juin de mettre son projet en attente à la suite d’objections formulées par les autorités de la concurrence.