Pourquoi les célibataires paient trop cher leur énergie, et comment réduire la facture?

En Belgique, un célibataire paie parfois jusqu’à 10% de plus son énergie qu’un ménage de quatre personnes. Pourquoi? Une tarification inadaptée et des frais fixes qui pénalisent les petits consommateurs. Décryptage et solutions.

Proportionnellement à leur consommation, les célibataires font face à une facture d’énergie beaucoup plus élevée que les autres ménages. Une inégalité invisible qui peut peser lourd sur les budgets…

Pour connaître le prix de l’électricité en Belgique pour un célibataire, par exemple, prenons les chiffres d’Eurostat de 2023. Les célibataires et petits ménages belges dont la consommation s’élevait à 1.000 – 2.500 kWh, ont dû payer 45,60 centimes d’euro/kWh en moyenne. Alors que pour un ménage de 4 personnes consommant entre 2.500 et 5.000 kWh, le prix/kWh s’élevait à 43,50 centimes d’euro. Pourquoi une telle différence et que faire pour y remédier?

Pourquoi les célibataires paient-ils plus?

Les célibataires sont confrontés à une inégalité tarifaire en matière d’énergie. La raison principale? Les frais fixes qui pèsent davantage sur les petits consommateurs. Mais pas seulement…

Les coûts fixes qui pèsent lourd sur la facture

Pour comprendre pourquoi les célibataires doivent payer un prix/kWh plus élevé, il faut s’intéresser de plus près à la facture. Celle-ci est composée de trois postes distincts :

l’ énergie consommée ,

, toutes les infrastructures et les services (réseau, distribution, abonnements, frais administratifs),

(réseau, distribution, abonnements, frais administratifs), les charges, taxes et redevances.

Un problème majeur? Les frais fixes! La part réellement consommée d’énergie ne représente que 40 % de la facture pour l’électricité et 50 % pour le gaz. Le reste de la facture repose donc sur des frais fixes, identiques pour tous les consommateurs, quel que soit leur niveau de consommation. Résultat: un célibataire, qui consomme moins, supporte ces frais fixes sur une plus petite quantité d’énergie. Et cela fait donc grimper le prix moyen du kilowattheure.

Moins de mutualisation des coûts

Que ce soit le loyer, les charges ou même les courses, les factures se multiplient… Mais à la fin du mois, les célibataires doivent assumer seuls ces dépenses fixes. Et cela vaut aussi pour l’énergie. Car, in fine, quand il faut chauffer l’habitation, il n’y a pas de différence significative qu’on vive seul ou à plusieurs. Il faudra quand même faire fonctionner sa chaudière.

Des promos moins avantageuses

Les fournisseurs d’énergie tentent d’attirer de nouveaux clients en leur accordant d’importantes remises de bienvenue sur leurs contrats d’énergie. Mais toutes les promotions ne bénéficient pas forcément aux célibataires.

Les réductions basées sur la consommation, par exemple, vont plutôt favoriser les ménages qui utilisent beaucoup d’énergie. Un célibataire, qui consomme en moyenne deux fois moins qu’une famille, n’en tirera pas vraiment de bénéfices.

Mieux vaut opter pour des réductions fixes, qui sont identiques pour tous et qui peuvent donc être plus avantageuses pour ceux qui consomment peu.

Quelles solutions pour réduire sa facture d’énergie quand on vit seul?

Comment réduire sa facture d’énergie en tant que célibataire? Plusieurs options sont possibles pour limiter l’impact des coûts fixes.

Comparer et bien choisir

On ne le répètera jamais assez, le choix du fournisseur (et du contrat!) est un critère indispensable pour bénéficier des tarifs les plus avantageux. Pour cela, il faut comparer régulièrement les offres du marché. D’autant que les tarifs des fournisseurs évoluent constamment. Et les conditions aussi. Mieux vaut donc opter pour un contrat adapté à son profil de consommation.

Optimiser sa consommation

S’il est impossible d’agir directement sur les coûts fixes, vous pouvez adapter votre consommation pour réduire votre facture. Cela passe notamment par:

une bonne isolation ,

, des appareils économes en énergie,

en énergie, de bonnes habitudes : on éteint la lumière en sortant d’une pièce, on débranche les prises des appareils non utilisés, on met un pull plutôt qu’allumer le chauffage, on aère son logement tous les jours…

: on éteint la lumière en sortant d’une pièce, on débranche les prises des appareils non utilisés, on met un pull plutôt qu’allumer le chauffage, on aère son logement tous les jours… une consommation intelligente de l’énergie: on consomme durant les heures creuses, ou durant les heures les plus ensoleillées si on a des panneaux photovoltaïques.

Changer la tarification

Et pourquoi ne pas ouvrir le débat sur de nouveaux modes de tarification? Par exemple adopter des tarifs progressifs adaptés aux petits consommateurs. Il pourrait être intéressant de moduler les prix par palier de consommation, en définissant un minimum vital. Une solution pour concilier les objectifs environnementaux en matière de consommation d’énergie et les objectifs de solidarité sociale.

En attendant une évolution éventuelle des politiques énergétiques, comparer les offres et adopter des gestes économes restent les meilleures stratégies pour réduire sa facture. Et vous, quelles sont vos astuces pour payer moins cher votre énergie?