Pourquoi le Champagne est si cher ?

Où trouver les promos les plus intéressantes ? Chez Colruyt, à partir de ce mercredi 16, c’est le champagne Montaudon (milieu de gamme, exclusivité) qui sera frappé d’une action -20% à partir de deux bouteilles et -30% à partir de 3 bouteilles. Chez Carrefour, le champagne Charles Lafitte est en offre 1+1 (39,99 € pour 2 bouteilles). Delhaize propose une remise de 25% sur les champagnes Vrancken et une offre 1+1 pour le Premier Cru.