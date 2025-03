Panneaux solaires plug and play: un investissement rentable ou un gadget?

Grâce à leur installation simple et rapide, les panneaux solaires plug and play ont gagné en popularité ces derniers mois. En Belgique, ils seront officiellement autorisés dès le 17 avril prochain. Mais sont-ils vraiment rentables par rapport à une installation classique?

Faciles à brancher sur une simple prise électrique, mobiles et accessibles, les panneaux solaires plug and play semblent être une alternative séduisante aux installations photovoltaïques classiques. Toutefois, leurs performances sont-elles à la hauteur des attentes? Est-ce vraiment rentable? Les Belges peuvent-ils espérer un véritable allègement de leur facture d’électricité grâce à cet équipement? Réponse avec Test-Achats.

Combien pouvez-vous vraiment économiser?

Une station d’entrée de gamme, composée d’un seul panneau, peut théoriquementproduire entre 420 et 670kWh par an. Mais en conditions réelles, « avec 400 Watt de puissance, il ne faudra pas espérer plus de 380kWh par an – maximum – en Belgique », précise Test-Achats.

Or, la législation belge limite l’installation à 2 panneaux par ménage. La production totale sera donc 2 × 385kWh = 770 kWh/an. Avec un tarif moyen de l’électricité de 0,113€ par kWh (chiffres mars 2025) et une consommation directe de 100% de l’énergie produite, 2 panneaux de 385kWh/an génèreront une économie annuelle d’environ 87€.

Selon Cécile Neven, ministre wallonne de l’Énergie, cette production pourrait même être encore surestimée. « L’emplacement des panneaux installés aujourd’hui est généralement optimisé pour maximiser la production, ce qui ne sera probablement pas le cas avec les panneaux plug and play ».

En prenant cette estimation en compte, ces panneaux couvriraient moins de 10% des besoins électriques d’un ménage moyen. Acheter un ou deux panneaux ne suffira donc pas à réellement réduire sa dépendance au réseau et à autoconsommer. Ils permettront tout au plus d’alimenter quelques appareils électriques et électroniques au quotidien.

Comparaison avec une installation solaire classique

Si l’on compare les panneaux solaires plug and play à une installation photovoltaïque classique, les différences en termes de rentabilité sont notables.

Prenons le cas d’un panneau photovoltaïque, dont la puissance est de 244,8kWh par an. Avec un tarif de 0,113€ par kWh et une consommation directe de 100%, 10 panneaux génèrent une économie annuelle d’environ 276,62€.

Avec seulement 2 panneaux solaires autorisés, le système plug and play est dès lors moins rentable qu’une installation solaire classique. Sans compter qu’une telle installation photovoltaïque bénéficie souvent de meilleures garanties, d’un meilleur rendement sur le long terme, et d’une meilleure intégration avec un onduleur central.

Faut-il investir dans des panneaux solaires plug and play?

Les panneaux solaires plug and play constituent une alternative accessible pour ceux qui ne peuvent pas installer une installation photovoltaïque classique, comme les locataires ou les foyers avec une petite surface extérieure. Ils séduisent également les petits budgets à la recherche d’une solution rapide et simple. Ainsi que ceux qui souhaitent couvrir de petites consommations autonomes (ex: abri de jardin).

Mais attention, ces dispositifs restent limités en capacité d’injection, car ils sont conçus pour être branchés sur des prises électriques standards. Leur impact sur la facture d’électricité reste modeste, et leur rentabilité sur le long terme est bien inférieure à une installation classique. Ce n’est donc pas la meilleure option si vous cherchez à réduire significativement votre facture d’électricité, si vous souhaitez optimiser au maximum votre autoconsommation. Ou si vous cherchez un investissement durable et rentable.

En résumé, les panneaux solaires plug and play sont une solution d’appoint pratique quand on ne dispose pas de l’autorisation, de la place ou du budget nécessaire à l’installation de panneaux photovoltaïques traditionnels. Mais pour une vraie indépendance énergétique, mieux vaut opter pour une installation solaire classique.