Mega racheté par MET Group: quel impact pour un contrat d’énergie en Belgique?

Après avoir démenti des rumeurs en août dernier, le fournisseur d’énergie Mega a finalement été vendu à une entreprise énergétique suisse: MET Group. Quelles conséquences ce rachat a-t-il sur les clients belges de Mega?

Étiez-vous inquiet des rumeurs de rachat de Mega qui circulaient en août dernier? C’est désormais officiel: METGroup, un acteur majeur du secteur énergétique, devient l’investisseur principal de Mega. Ce groupe, présent dans 17 pays, possède ses propres centrales de production et joue un rôle clé sur le marché de l’énergie en Europe.

Que signifie cette acquisition pour votre contrat d’énergie en Belgique? Tarifs, conditions, stabilité du fournisseur… Faut-il s’attendre à des changements? Nous faisons le point sur les conséquences possibles pour les clients belges.

Votre contrat d’énergie va-t-il changer?

Lors des premières rumeurs de rachat, Mega avait assuré que ce changement n’aurait aucun impact pour ses clients. Une promesse qu’elle réitère aujourd’hui: « Vos contrats d’énergie et de téléphonie restent identiques, tout comme vos acomptes et tarifs. »

En Belgique, la législation impose aux fournisseurs d’énergie de respecter les contrats de gaz et d’électricité existants jusqu’à leur terme. Toutefois, un repreneur peut modifier le nom de la marque ou ajuster l’offre tarifaire. « Dans ce cas, il doit en informer les clients à l’avance, afin qu’ils puissent éventuellement résilier leur contrat », précise l’organisation de protection des consommateurs Test-Achats.

Faut-il changer de fournisseur?

Tout changement de propriétaire soulève naturellement des doutes: faut-il quitter Mega pour un autre fournisseur? « Nous ne voyons aucune raison de changer précipitamment de fournisseur d’énergie », rassure Test-Achat. Qui précise: « Disposer de plus de moyens signifie que le fournisseur pourra se renforcer davantage, notamment sur le marché de l’énergie destiné aux entreprises. »

D’autant que les fondateurs de l’entreprise continueront à diriger Mega après l’acquisition. Ce qui signifie que la philosophie de l’entreprise ne devrait pas trop changer. « Un investisseur est avant tout un partenaire financier qui apporte également du savoir-faire et du soutien pour nous aider à grandir. Grâce à celui-ci, nous allons renforcer notre ambition d’offrir une énergie plus abordable et d’accélérer notre développement en Belgique et à l’international » a indiqué le fournisseur dans un mail adressé à ses clients.

Toujours comparer les offres

Comparer les offres du marché reste un réflexe indispensable à adopter pour s’assurer que votre contrat reste avantageux, conseille Test-Achats. « Si vous avez un contrat intéressant en cours, il ne sert à rien de le résilier maintenant. »

En résumé, pas de changement immédiat, mais une évolution possible à surveiller. Inutile donc de se précipiter. Restez toutefois vigilant sur l’évolution des tarifs!