L’inflation se stabilise à des niveaux très élevés en mars

L’inflation a atteint 6,67% en mars, contre 6,62% en février, porté par la flambée des prix alimentaires alors que les prix de l’énergie sont, eux, en recul, a annoncé jeudi le SPF Économie.

L’inflation des produits alimentaires (boissons alcoolisées y compris) s’est encore accélérée en mars pour atteindre 17,02%, contre 16,12% en février.

« Plus particulièrement, l’inflation des huiles, du poisson, des produits laitiers, du pain et des céréales ainsi que de la viande a fortement augmenté ces derniers mois. Ainsi, l’inflation des huiles s’élève ce mois-ci à 25,4%. En mars 2022, elle était encore de 12,8%. Pour le poisson, l’inflation est actuellement de 17,0% contre 5,5% en mars 2022. L’inflation des produits laitiers est de 26,5% ce mois-ci contre 5,8% en mars 2022. Pour le pain et les céréales, l’inflation est de 19,9% ce mois-ci contre 5,5% en mars de l’an dernier. L’inflation de la viande est de 15,3% ce mois-ci contre 3,7% en mars 2022 », illustre le SPF Economie.

Energie en baisse

S’agissant de l’énergie, responsable dans un premier temps de l’inflation galopante, ses prix sont en forte baisse. Pour l’électricité, l’inflation se situe à -2,3% contre -16,0% le mois dernier et +35,5% en décembre. Pour le gaz naturel, les prix passent d’une baisse de 30,8% en février à -45,6% en mars, là où ils affichaient encore un bond de 73,1% en décembre.

Quant à l’inflation des services, elle a augmenté pour passer de 6,96% en février à 7,06% en mars.

L’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l’évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s’est établie à 8,57% en mars, contre 8,28% en février.

L’inflation sur la base de l’indice santé augmente, quant à elle, de 6,84% à 7,35%. L’indice santé lissé s’établit ainsi à 125,08 points en mars. Le prochain indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales est fixé à 125,60 points.