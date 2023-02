L’inflation a ralenti en janvier dans la zone euro

Le taux d’inflation annuel est passé de 9,2% en décembre à 8,6% en janvier dans la zone euro, rapporte jeudi Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Il affichait 5,1% un an auparavant.

Le taux d’inflation annuel est passé de 9,2% en décembre à 8,6% en janvier dans la zone euro, rapporte jeudi Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Il affichait 5,1% un an auparavant.

Le taux d’inflation a également ralenti dans l’Union européenne, s’établissant à 10,0% en janvier contre 10,4% en décembre (5,6% un an auparavant). Les taux annuels les plus faibles ont été observés au Luxembourg (5,8%), en Espagne (5,9%), à Chypre et à Malte (6,8% chacun). Les taux les plus élevés ont par contre été enregistrés en Hongrie (26,2%), en Lettonie (21,4%) et en Tchéquie (19,1%). En Belgique, il a baissé à 7,4%, contre 10,2% en décembre.

En janvier, les plus fortes contributions au taux d’inflation annuel de la zone euro provenaient de l’alimentation, alcool et tabac (+2,94 points de pourcentage, pp), de l’énergie (+2,17 pp), des services (+1,80 pp) et des biens industriels hors énergie (+1,73 pp).